https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925460680.html
Жители Башкирии отправили в зону СВО девять автомобилей
Жители Башкирии отправили в зону СВО девять автомобилей - РИА Новости, 05.02.2024
Жители Башкирии отправили в зону СВО девять автомобилей
Жители Башкирии отправили в зону спецоперации 110-й гуманитарный конвой из региона, в его состав вошли девять автомобилей, пиломатериалы, мобильные бани и... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:35
2024-02-05T12:35
2024-02-05T12:35
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единая россия
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УФА, 5 фев – РИА Новости. Жители Башкирии отправили в зону спецоперации 110-й гуманитарный конвой из региона, в его состав вошли девять автомобилей, пиломатериалы, мобильные бани и медикаменты, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия". По данным пресс-службы, гуманитарный конвой из Башкортостана стал 110-м по счету. Адресная помощь для военнослужащих направляется от организаций, общественных объединений, а также неравнодушных граждан республики. "В состав груза вошли девять автомобилей, 57 кубометров пиломатериалов, 3 мобильные бани, 30 тонн минеральной и питьевой воды, шиномонтажное оборудование для ремонта грузовых автомобилей, мониторы, видеокамеры, тепловизоры, маскировочные сети, инструменты, строительные материалы, газовые баллоны, емкости для воды и топлива, хозяйственно-бытовые принадлежности, теплая одежда и обувь, продукты питания, средства гигиены, рециркуляторы для госпиталей, медикаменты и посылки от родственников", - говорится в сообщении. Для энергокомпании Луганской Народной Республики направляется измельчитель (дробилка) для расчистки линий электропередачи от лесных насаждений. Груз предназначен для 16 воинских подразделений, дислоцируемых в четырех новых субъектах Российской Федерации, отметили в пресс-службе. "Помощь и поддержка от республики для наших ребят идет стабильно. Хочется поблагодарить всех, кто принимает участие в формировании и сопровождении конвоев с грузом, и пожелать нашим воинам скорейшей победы и возвращения домой. Победа будет за нами!" - приводятся слова вице-премьера правительства региона Ирека Сагитова, который проводил гумконвой.
https://ria.ru/20240201/seti-1924798571.html
https://ria.ru/20240125/gruz-1923472522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, единая россия
Надежные люди, Луганская Народная Республика, Единая Россия
Жители Башкирии отправили в зону СВО девять автомобилей
Жители Башкирии отправили в зону СВО пиломатериалы, мобильные бани и медикаменты
УФА, 5 фев – РИА Новости. Жители Башкирии отправили в зону спецоперации 110-й гуманитарный конвой из региона, в его состав вошли девять автомобилей, пиломатериалы, мобильные бани и медикаменты, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии "Единая Россия".
По данным пресс-службы, гуманитарный конвой из Башкортостана стал 110-м по счету. Адресная помощь для военнослужащих направляется от организаций, общественных объединений, а также неравнодушных граждан республики.
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"В состав груза вошли девять автомобилей, 57 кубометров пиломатериалов, 3 мобильные бани, 30 тонн минеральной и питьевой воды, шиномонтажное оборудование для ремонта грузовых автомобилей, мониторы, видеокамеры, тепловизоры, маскировочные сети, инструменты, строительные материалы, газовые баллоны, емкости для воды и топлива, хозяйственно-бытовые принадлежности, теплая одежда и обувь, продукты питания, средства гигиены, рециркуляторы для госпиталей, медикаменты и посылки от родственников", - говорится в сообщении.
Для энергокомпании Луганской Народной Республики
направляется измельчитель (дробилка) для расчистки линий электропередачи от лесных насаждений. Груз предназначен для 16 воинских подразделений, дислоцируемых в четырех новых субъектах Российской Федерации, отметили в пресс-службе.
"Помощь и поддержка от республики для наших ребят идет стабильно. Хочется поблагодарить всех, кто принимает участие в формировании и сопровождении конвоев с грузом, и пожелать нашим воинам скорейшей победы и возвращения домой. Победа будет за нами!" - приводятся слова вице-премьера правительства региона Ирека Сагитова, который проводил гумконвой.
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