https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925393182.html

Российские танки уничтожили район дислокации ВСУ под Красным Лиманом

Российские танки уничтожили район дислокации ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 05.02.2024

Российские танки уничтожили район дислокации ВСУ под Красным Лиманом

Танкисты группировки "Центр" уничтожили район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении, поражены блиндажи с личным составом, сети ходов сообщений, а также... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T05:06

2024-02-05T05:06

2024-02-05T05:06

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ЛУГАНСК, 5 фев – РИА Новости. Танкисты группировки "Центр" уничтожили район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении, поражены блиндажи с личным составом, сети ходов сообщений, а также капониры с укрытой в них техникой подвоза и тыла, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Танковые экипажи Т-80БВМ мотострелкового полка группировки "Центр" уничтожили район дислокации живой силы и вооружения украинских войск в районе торского участка в зоне СВО", - сообщили в министерстве обороны. Там отметили, что три танка скрытно переместились на закрытую огневую позицию, провели ориентирование, привязались к местности и навелись на разведанные цели. "Танкисты ЦВО поразили заданный квадрат, разрушив инфраструктуру района: огнем танковых были поражены блиндажи с личным составом, сети ходов сообщений, а также капониры с укрытой в них техникой подвоза и тыла", - добавили в МО РФ.

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россия, вооруженные силы украины, центральный военный округ, вооруженные силы рф, безопасность