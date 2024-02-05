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Российские танки уничтожили район дислокации ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 05.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925393182.html
Российские танки уничтожили район дислокации ВСУ под Красным Лиманом
Российские танки уничтожили район дислокации ВСУ под Красным Лиманом - РИА Новости, 05.02.2024
Российские танки уничтожили район дислокации ВСУ под Красным Лиманом
Танкисты группировки "Центр" уничтожили район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении, поражены блиндажи с личным составом, сети ходов сообщений, а также... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T05:06
2024-02-05T05:06
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ЛУГАНСК, 5 фев – РИА Новости. Танкисты группировки "Центр" уничтожили район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении, поражены блиндажи с личным составом, сети ходов сообщений, а также капониры с укрытой в них техникой подвоза и тыла, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Танковые экипажи Т-80БВМ мотострелкового полка группировки "Центр" уничтожили район дислокации живой силы и вооружения украинских войск в районе торского участка в зоне СВО", - сообщили в министерстве обороны. Там отметили, что три танка скрытно переместились на закрытую огневую позицию, провели ориентирование, привязались к местности и навелись на разведанные цели. "Танкисты ЦВО поразили заданный квадрат, разрушив инфраструктуру района: огнем танковых были поражены блиндажи с личным составом, сети ходов сообщений, а также капониры с укрытой в них техникой подвоза и тыла", - добавили в МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, центральный военный округ, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские танки уничтожили район дислокации ВСУ под Красным Лиманом

Танки группировки "Центр" уничтожили район дислокации ВСУ под Красным Лиманом

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий вооруженных сил РФ у танка Т-80 в зоне проведения СВО
Военнослужащий вооруженных сил РФ у танка Т-80 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащий вооруженных сил РФ у танка Т-80 в зоне проведения СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 фев – РИА Новости. Танкисты группировки "Центр" уничтожили район дислокации ВСУ на Краснолиманском направлении, поражены блиндажи с личным составом, сети ходов сообщений, а также капониры с укрытой в них техникой подвоза и тыла, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Танковые экипажи Т-80БВМ мотострелкового полка группировки "Центр" уничтожили район дислокации живой силы и вооружения украинских войск в районе торского участка в зоне СВО", - сообщили в министерстве обороны.
Там отметили, что три танка скрытно переместились на закрытую огневую позицию, провели ориентирование, привязались к местности и навелись на разведанные цели.
"Танкисты ЦВО поразили заданный квадрат, разрушив инфраструктуру района: огнем танковых были поражены блиндажи с личным составом, сети ходов сообщений, а также капониры с укрытой в них техникой подвоза и тыла", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЦентральный военный округВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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