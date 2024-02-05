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Российские Су-25 поразили позиции ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 05.02.2024
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05:03 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925392047.html
Российские Су-25 поразили позиции ВСУ на Донецком направлении
Российские Су-25 поразили позиции ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 05.02.2024
Российские Су-25 поразили позиции ВСУ на Донецком направлении
Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы ВСУ на Донецком направлении, сообщили в понедельник в пресс-службе РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T05:03
2024-02-05T05:03
безопасность
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су-25
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы ВСУ на Донецком направлении, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. &quot;Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции&quot;, - говорится в сообщении.После ударов российские Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "Получили задачу на нанесение удара по взводному опорному пункту ВСУ. Задачу выполняли пуском НАР (неуправляемыми авиационными ракетами - ред.) с кабрирования. Вышли в район цели, установили заданный режим, выполнили атаку. По докладу ПАН (передового авиационного наводчика - ред.) цель поражена на 100%. Выполнили выход на аэродром посадки, заход на посадку", - рассказал летчик Су-25 под позывным "Фермер".
https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925391763.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25, Вооруженные силы РФ
Российские Су-25 поразили позиции ВСУ на Донецком направлении

МО: российские Су-25 поразили позиции ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы ВСУ на Донецком направлении, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
«

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

После ударов российские Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"Получили задачу на нанесение удара по взводному опорному пункту ВСУ. Задачу выполняли пуском НАР (неуправляемыми авиационными ракетами - ред.) с кабрирования. Вышли в район цели, установили заданный режим, выполнили атаку. По докладу ПАН (передового авиационного наводчика - ред.) цель поражена на 100%. Выполнили выход на аэродром посадки, заход на посадку", - рассказал летчик Су-25 под позывным "Фермер".
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БезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныСу-25Вооруженные силы РФ
 
 
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