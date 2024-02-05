https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925392047.html

Российские Су-25 поразили позиции ВСУ на Донецком направлении

Российские Су-25 поразили позиции ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 05.02.2024

Российские Су-25 поразили позиции ВСУ на Донецком направлении

Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы ВСУ на Донецком направлении, сообщили в понедельник в пресс-службе РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T05:03

2024-02-05T05:03

2024-02-05T05:03

безопасность

россия

вооруженные силы украины

су-25

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853960328_1519:560:2742:1248_1920x0_80_0_0_a381199930c3677b84d3e6f01eac2f22.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы ВСУ на Донецком направлении, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.После ударов российские Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "Получили задачу на нанесение удара по взводному опорному пункту ВСУ. Задачу выполняли пуском НАР (неуправляемыми авиационными ракетами - ред.) с кабрирования. Вышли в район цели, установили заданный режим, выполнили атаку. По докладу ПАН (передового авиационного наводчика - ред.) цель поражена на 100%. Выполнили выход на аэродром посадки, заход на посадку", - рассказал летчик Су-25 под позывным "Фермер".

https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925391763.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф