https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925392047.html
Российские Су-25 поразили позиции ВСУ на Донецком направлении
Российские Су-25 поразили позиции ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 05.02.2024
Российские Су-25 поразили позиции ВСУ на Донецком направлении
Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы ВСУ на Донецком направлении, сообщили в понедельник в пресс-службе РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T05:03
2024-02-05T05:03
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы ВСУ на Донецком направлении, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.После ударов российские Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "Получили задачу на нанесение удара по взводному опорному пункту ВСУ. Задачу выполняли пуском НАР (неуправляемыми авиационными ракетами - ред.) с кабрирования. Вышли в район цели, установили заданный режим, выполнили атаку. По докладу ПАН (передового авиационного наводчика - ред.) цель поражена на 100%. Выполнили выход на аэродром посадки, заход на посадку", - рассказал летчик Су-25 под позывным "Фермер".
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, су-25, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25, Вооруженные силы РФ
Российские Су-25 поразили позиции ВСУ на Донецком направлении
МО: российские Су-25 поразили позиции ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы ВСУ на Донецком направлении, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
«
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
После ударов российские Су-25 выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"Получили задачу на нанесение удара по взводному опорному пункту ВСУ. Задачу выполняли пуском НАР (неуправляемыми авиационными ракетами - ред.) с кабрирования. Вышли в район цели, установили заданный режим, выполнили атаку. По докладу ПАН (передового авиационного наводчика - ред.) цель поражена на 100%. Выполнили выход на аэродром посадки, заход на посадку", - рассказал летчик Су-25 под позывным "Фермер".
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