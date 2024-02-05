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Лукашенко: отдаленность Камчатки от Минска не должна мешать сотрудничеству - РИА Новости, 05.02.2024
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14:19 05.02.2024
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Лукашенко: отдаленность Камчатки от Минска не должна мешать сотрудничеству
Лукашенко: отдаленность Камчатки от Минска не должна мешать сотрудничеству - РИА Новости, 05.02.2024
Лукашенко: отдаленность Камчатки от Минска не должна мешать сотрудничеству
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении развивать торгово-экономическое взаимодействие с Камчатским краем, подчеркнув, что географическая... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:19
2024-02-05T14:19
парламентское собрание союза беларуси и россии
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белоруссия
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александр лукашенко
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МИНСК, 5 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении развивать торгово-экономическое взаимодействие с Камчатским краем, подчеркнув, что географическая отдаленность Камчатки от республики никак не должна препятствовать сотрудничеству. "Географическая отдаленность Камчатки от Беларуси не должна препятствовать решению задач, которые перед нами стоят, дружбе и сотрудничеству", - сказал Лукашенко в понедельник во время встречи с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым, который находится с визитом в Белоруссии. Президент выразил уверенность, что удастся найти возможности, чтобы без лишних посредников выстроить отношения и тем самым добиться того, чтобы взаимные поставки продукции были дешевле. "Говоря о перспективных проектах, следует упомянуть о вашей грандиозной задумке по строительству в Охотском море Пенжинской приливной электростанции. У нас есть определенные компетенции. Если мы вам пригодимся в проектировании и строительстве этого объекта, будем рады принять участие в строительстве", - сказал Лукашенко. Он отметил, что Камчатский край славен своими уникальными "морскими богатствами", в том числе рыбными. "Будет правильно и выгодно, если попробуем наладить сотрудничество в этой сфере… Нам хотелось бы попробовать поставлять от вас. У нас есть специалисты, которые проработают этот вопросы", - сказал глава белорусского государства. Президент высказался за то, чтобы попробовать именно прямые поставки, а не схему, когда морепродукты добываются и реализовываются на месте, а за эти средства подобная продукция закупается у поставщиков, находящихся географически ближе. "Чтобы убрать несколько совершенно ненужных звеньев посредников, мы готовы работать", - констатировал Лукашенко. По его словам, перспективной моделью развития сотрудничества может выступить создание камчатских перерабатывающих производств в Белоруссии, если это будет выгодно. "Можно попробовать. Мы создадим самые благоприятные режимы для работы и поставки вашей продукции в любую точку, куда вам будет выгодно: и в Европе, юго-восточной Европе, и, может быть, запад Азии. Особо хочу отметить, что инвестиции добросовестного бизнеса у нас надежно защищены государством", - сказал Лукашенко. Он добавил, что в Белоруссии существует большая сеть торгово-логистических комплексов, оборудованных всем необходимым, включая подъездные пути, условия для хранения и сортировки товаров. "Сами захотите построить – окажем помощь", - заметил президент. "С учетом Ваших планов по увеличению самообеспеченности Камчатки молоком и мясом мы готовы предоставить нужное оборудование для сельскохозяйственных комплексов, молочнотоварных ферм. Имеем богатый опыт по созданию производств молочной продукции, в том числе детского питания", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20240204/razezdy-1925374933.html
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камчатка, белоруссия, камчатский край, александр лукашенко, владимир солодов
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Камчатка, Белоруссия, Камчатский край, Александр Лукашенко, Владимир Солодов

Лукашенко: отдаленность Камчатки от Минска не должна мешать сотрудничеству

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 5 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении развивать торгово-экономическое взаимодействие с Камчатским краем, подчеркнув, что географическая отдаленность Камчатки от республики никак не должна препятствовать сотрудничеству.
"Географическая отдаленность Камчатки от Беларуси не должна препятствовать решению задач, которые перед нами стоят, дружбе и сотрудничеству", - сказал Лукашенко в понедельник во время встречи с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым, который находится с визитом в Белоруссии.
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Президент выразил уверенность, что удастся найти возможности, чтобы без лишних посредников выстроить отношения и тем самым добиться того, чтобы взаимные поставки продукции были дешевле. "Говоря о перспективных проектах, следует упомянуть о вашей грандиозной задумке по строительству в Охотском море Пенжинской приливной электростанции. У нас есть определенные компетенции. Если мы вам пригодимся в проектировании и строительстве этого объекта, будем рады принять участие в строительстве", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что Камчатский край славен своими уникальными "морскими богатствами", в том числе рыбными. "Будет правильно и выгодно, если попробуем наладить сотрудничество в этой сфере… Нам хотелось бы попробовать поставлять от вас. У нас есть специалисты, которые проработают этот вопросы", - сказал глава белорусского государства.
Президент высказался за то, чтобы попробовать именно прямые поставки, а не схему, когда морепродукты добываются и реализовываются на месте, а за эти средства подобная продукция закупается у поставщиков, находящихся географически ближе. "Чтобы убрать несколько совершенно ненужных звеньев посредников, мы готовы работать", - констатировал Лукашенко.
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По его словам, перспективной моделью развития сотрудничества может выступить создание камчатских перерабатывающих производств в Белоруссии, если это будет выгодно. "Можно попробовать. Мы создадим самые благоприятные режимы для работы и поставки вашей продукции в любую точку, куда вам будет выгодно: и в Европе, юго-восточной Европе, и, может быть, запад Азии. Особо хочу отметить, что инвестиции добросовестного бизнеса у нас надежно защищены государством", - сказал Лукашенко.
Он добавил, что в Белоруссии существует большая сеть торгово-логистических комплексов, оборудованных всем необходимым, включая подъездные пути, условия для хранения и сортировки товаров. "Сами захотите построить – окажем помощь", - заметил президент.
"С учетом Ваших планов по увеличению самообеспеченности Камчатки молоком и мясом мы готовы предоставить нужное оборудование для сельскохозяйственных комплексов, молочнотоварных ферм. Имеем богатый опыт по созданию производств молочной продукции, в том числе детского питания", - добавил Лукашенко.
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииКамчаткаБелоруссияКамчатский крайАлександр ЛукашенкоВладимир Солодов
 
 
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