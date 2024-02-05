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Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов

Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов - РИА Новости, 05.02.2024

Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов

Вооруженные силы РФ поразили склад с авиационными боеприпасами украинских войск, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:42

2024-02-05T14:42

2024-02-05T14:46

специальная военная операция на украине

россия

космос - риа наука

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили склад с авиационными боеприпасами украинских войск, сообщило Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах", - говорится в сообщении.

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россия, космос - риа наука, вооруженные силы украины