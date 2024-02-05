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Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 05.02.2024 (обновлено: 14:46 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/sklad-1925490227.html
Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов
Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов - РИА Новости, 05.02.2024
Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов
Вооруженные силы РФ поразили склад с авиационными боеприпасами украинских войск, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:42
2024-02-05T14:46
специальная военная операция на украине
россия
космос - риа наука
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили склад с авиационными боеприпасами украинских войск, сообщило Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах", - говорится в сообщении.
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россия, космос - риа наука, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Космос - РИА Наука, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов

Вооруженные силы России поразили украинский склад авиационных боеприпасов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ поразили склад с авиационными боеприпасами украинских войск, сообщило Минобороны России.
«
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражен склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 февраля, 14:48
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.02.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКосмос - РИА НаукаВооруженные силы Украины
 
 
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