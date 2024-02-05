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Власти МО выделили более 3 миллиардов рублей на жилье сиротам в 2024 году
Власти МО выделили более 3 миллиардов рублей на жилье сиротам в 2024 году - РИА Новости, 05.02.2024
Власти МО выделили более 3 миллиардов рублей на жилье сиротам в 2024 году
Свыше 760 сирот обеспечат жильем в Московской области в 2024 году. Власти региона выделили на эти цели более трех миллиардов рублей, сообщил телеканал “360”. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:37
2024-02-05T15:37
2024-02-05T15:37
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.Свыше 760 сирот обеспечат жильем в Московской области в 2024 году. Власти региона выделили на эти цели более трех миллиардов рублей, сообщил телеканал “360”.По словам министра соцразвития области Людмилы Болатаевой, преимущественно дети-сироты выбирают получение жилищного сертификата. Этот документ позволяет подобрать квартиру по своим критериям, а после оформить ее в собственность.Отмечается, что при выборе жилья в Ленинском округе дополнительно в подарок от администрации молодые люди получают телевизоры.
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