https://ria.ru/20240205/shtraf-1925525312.html

Журналисту Евгению Киселеву* выписали иноагентский штраф

Журналисту Евгению Киселеву* выписали иноагентский штраф - РИА Новости, 05.02.2024

Журналисту Евгению Киселеву* выписали иноагентский штраф

Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста Евгения Киселева* из-за неуказания им статуса иностранного агента в интернет-публикациях, сообщили... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:15

2024-02-05T17:15

2024-02-05T17:16

происшествия

россия

москва

украина

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста Евгения Киселева* из-за неуказания им статуса иностранного агента в интернет-публикациях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Киселеву* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. В ноябре прошлого года суд уже штрафовал Киселева на такую же сумму за непредставление иноагентской отчетности в уполномоченный орган. Минюст России включил Евгения Киселева* в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как указали в ведомстве, журналист "осуществлял политическую деятельность", а иностранным источником указана Украина. В настоящее время Евгений Киселев* работает на украинских телеканалах. Ранее МВД РФ объявило его в розыск по уголовному обвинению - о какой статье Уголовного кодекса идет речь, не уточняется.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.

https://ria.ru/20240202/inoagenty-1925127903.html

https://ria.ru/20240112/muntyan-1920926384.html

россия

москва

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, украина