Рейтинг@Mail.ru
Журналисту Евгению Киселеву* выписали иноагентский штраф - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 05.02.2024 (обновлено: 17:16 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/shtraf-1925525312.html
Журналисту Евгению Киселеву* выписали иноагентский штраф
Журналисту Евгению Киселеву* выписали иноагентский штраф - РИА Новости, 05.02.2024
Журналисту Евгению Киселеву* выписали иноагентский штраф
Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста Евгения Киселева* из-за неуказания им статуса иностранного агента в интернет-публикациях, сообщили... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:15
2024-02-05T17:16
происшествия
россия
москва
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802669219_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7796732fb66cef1daeb8ca9cf47035e7.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста Евгения Киселева* из-за неуказания им статуса иностранного агента в интернет-публикациях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Киселеву* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. В ноябре прошлого года суд уже штрафовал Киселева на такую же сумму за непредставление иноагентской отчетности в уполномоченный орган. Минюст России включил Евгения Киселева* в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как указали в ведомстве, журналист "осуществлял политическую деятельность", а иностранным источником указана Украина. В настоящее время Евгений Киселев* работает на украинских телеканалах. Ранее МВД РФ объявило его в розыск по уголовному обвинению - о какой статье Уголовного кодекса идет речь, не уточняется.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.
https://ria.ru/20240202/inoagenty-1925127903.html
https://ria.ru/20240112/muntyan-1920926384.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802669219_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6975c2ddcf43734af0e6829158ab5d33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, украина
Происшествия, Россия, Москва, Украина
Журналисту Евгению Киселеву* выписали иноагентский штраф

Евгению Киселеву выписали иноагентский штраф в размере 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЕвгений Киселев*
Евгений Киселев* - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Евгений Киселев*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста Евгения Киселева* из-за неуказания им статуса иностранного агента в интернет-публикациях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Киселеву* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Здание Министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
Минюст включил шесть человек в реестр иноагентов
2 февраля, 21:19
В ноябре прошлого года суд уже штрафовал Киселева на такую же сумму за непредставление иноагентской отчетности в уполномоченный орган.
Минюст России включил Евгения Киселева* в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как указали в ведомстве, журналист "осуществлял политическую деятельность", а иностранным источником указана Украина.
В настоящее время Евгений Киселев* работает на украинских телеканалах. Ранее МВД РФ объявило его в розыск по уголовному обвинению - о какой статье Уголовного кодекса идет речь, не уточняется.
* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.
Павел Мунтян - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Автору Mr. Freeman Мунтяну* грозит иноагентский штраф
12 января, 13:50
 
ПроисшествияРоссияМоскваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала