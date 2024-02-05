https://ria.ru/20240205/shtraf-1925525312.html
Журналисту Евгению Киселеву* выписали иноагентский штраф
Журналисту Евгению Киселеву* выписали иноагентский штраф - РИА Новости, 05.02.2024
Журналисту Евгению Киселеву* выписали иноагентский штраф
Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста Евгения Киселева* из-за неуказания им статуса иностранного агента в интернет-публикациях, сообщили... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:15
2024-02-05T17:15
2024-02-05T17:16
происшествия
россия
москва
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802669219_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7796732fb66cef1daeb8ca9cf47035e7.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста Евгения Киселева* из-за неуказания им статуса иностранного агента в интернет-публикациях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Киселеву* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. В ноябре прошлого года суд уже штрафовал Киселева на такую же сумму за непредставление иноагентской отчетности в уполномоченный орган. Минюст России включил Евгения Киселева* в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как указали в ведомстве, журналист "осуществлял политическую деятельность", а иностранным источником указана Украина. В настоящее время Евгений Киселев* работает на украинских телеканалах. Ранее МВД РФ объявило его в розыск по уголовному обвинению - о какой статье Уголовного кодекса идет речь, не уточняется.* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.
https://ria.ru/20240202/inoagenty-1925127903.html
https://ria.ru/20240112/muntyan-1920926384.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802669219_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6975c2ddcf43734af0e6829158ab5d33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, украина
Происшествия, Россия, Москва, Украина
Журналисту Евгению Киселеву* выписали иноагентский штраф
Евгению Киселеву выписали иноагентский штраф в размере 50 тысяч рублей
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей журналиста Евгения Киселева* из-за неуказания им статуса иностранного агента в интернет-публикациях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Киселеву* назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Минюст включил шесть человек в реестр иноагентов
В ноябре прошлого года суд уже штрафовал Киселева на такую же сумму за непредставление иноагентской отчетности в уполномоченный орган.
Минюст России
включил Евгения Киселева* в реестр иностранных агентов в апреле 2022 года. Как указали в ведомстве, журналист "осуществлял политическую деятельность", а иностранным источником указана Украина
.
В настоящее время Евгений Киселев* работает на украинских телеканалах. Ранее МВД РФ объявило его в розыск по уголовному обвинению - о какой статье Уголовного кодекса идет речь, не уточняется.
* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.
Автору Mr. Freeman Мунтяну* грозит иноагентский штраф