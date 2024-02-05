https://ria.ru/20240205/shkola-1925427032.html
Курганские власти опровергли сообщение о закрытии всех школ на карантин
Курганские власти опровергли сообщение о закрытии всех школ на карантин - РИА Новости, 05.02.2024
Курганские власти опровергли сообщение о закрытии всех школ на карантин
Правительство Курганской области опровергло информацию о якобы введении с 6 февраля во всех школах региона карантина, в настоящее время из-за сезонных... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:34
2024-02-05T10:34
2024-02-05T10:34
общество
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 фев – РИА Новости. Правительство Курганской области опровергло информацию о якобы введении с 6 февраля во всех школах региона карантина, в настоящее время из-за сезонных заболеваний в области закрыты 2 школы и один-два класса в 88 школах. В соцсети в "ВКонтакте" на странице, посвященной Кургану, появилась информация о том, что с 6 февраля в школах Курганской области вводятся ограничительные мероприятия из-за роста заболеваемости ОРВИ среди школьников на 10 дней. "В связи с появившимися в СМИ и социальных сетях публикациями о введенном с 6 февраля карантине в школах региона департамент образования и науки Курганской области сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Это фейк. Публикация сделана по информации четырехлетней давности", - сообщила пресс-служба правительства региона. По данным на 2 февраля, в области на карантин из-за сезонных заболеваний закрыты 2 школы Далматовского округа по решению руководства образовательных организаций, в которых обучаются 322 школьника. Частично закрыты 88 школ (по 1-2 класса), в которых учатся 12,2 тысячи ребят, что составляет менее 12% от общего числа обучающихся в регионе, добавляется в сообщении. Никаких предпосылок для введения карантина в школах области нет, ситуация с заболеваемостью обучающихся стабильная и находится на контроле, подчеркивает правительство. Пресс-служба напомнила, что решение о полном или частичном закрытии школы на карантин может принимать директор образовательной организации самостоятельно, если в отдельных классах или в целом в школе уровень заболевших превышает 20%.
https://ria.ru/20240129/karantin-1924213280.html
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общество, курганская область
Общество, Курганская область
Курганские власти опровергли сообщение о закрытии всех школ на карантин
Курганские власти опровергли информацию о закрытии всех школ на карантин
ЧЕЛЯБИНСК, 5 фев – РИА Новости. Правительство Курганской области опровергло информацию о якобы введении с 6 февраля во всех школах региона карантина, в настоящее время из-за сезонных заболеваний в области закрыты 2 школы и один-два класса в 88 школах.
В соцсети в "ВКонтакте" на странице, посвященной Кургану, появилась информация о том, что с 6 февраля в школах Курганской области вводятся ограничительные мероприятия из-за роста заболеваемости ОРВИ среди школьников на 10 дней.
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"В связи с появившимися в СМИ и социальных сетях публикациями о введенном с 6 февраля карантине в школах региона департамент образования и науки Курганской области сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Это фейк. Публикация сделана по информации четырехлетней давности", - сообщила пресс-служба правительства региона.
По данным на 2 февраля, в области на карантин из-за сезонных заболеваний закрыты 2 школы Далматовского округа по решению руководства образовательных организаций, в которых обучаются 322 школьника. Частично закрыты 88 школ (по 1-2 класса), в которых учатся 12,2 тысячи ребят, что составляет менее 12% от общего числа обучающихся в регионе, добавляется в сообщении.
Никаких предпосылок для введения карантина в школах области нет, ситуация с заболеваемостью обучающихся стабильная и находится на контроле, подчеркивает правительство.
Пресс-служба напомнила, что решение о полном или частичном закрытии школы на карантин может принимать директор образовательной организации самостоятельно, если в отдельных классах или в целом в школе уровень заболевших превышает 20%.
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