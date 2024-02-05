https://ria.ru/20240205/sharfy-1925476999.html
Инвалиды из Оренбурга наткали шарфы участникам СВО на 23 Февраля
Инвалиды из Оренбурга наткали шарфы участникам СВО на 23 Февраля - РИА Новости, 05.02.2024
Инвалиды из Оренбурга наткали шарфы участникам СВО на 23 Февраля
Воспитанники инклюзивного центра "Дом счастья" в Оренбурге наткали 30 шарфов, чтобы отправить участникам спецоперации на День защитника Отечества, сообщили в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:43
2024-02-05T13:43
2024-02-05T17:14
надежные люди
оренбургская область
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УФА, 5 фев – РИА Новости. Воспитанники инклюзивного центра "Дом счастья" в Оренбурге наткали 30 шарфов, чтобы отправить участникам спецоперации на День защитника Отечества, сообщили в общественном движении "Народный фронт" Оренбургской области. Движение на своей странице в "ВКонтакте" сообщило, что люди с инвалидностью – воспитанники инклюзивного центра "Дом счастья" - вносят свой посильный вклад и поддерживают бойцов на передовой. "Все вместе решили помогать обществу по военной линии. Социально-ориентированные предприниматели купили ткацкий станок. На новом оборудовании научились создавать мужские теплые шарфы. Кстати, каждый из них – результат шести часов кропотливого труда. В арсенале уже более 30 шарфов", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы движения, воспитанники центра также изготавливают блиндажные свечи, а их родители приобрели 120 пар теплых носков и продукты. "Эти подарки к 23 февраля через "Народный фронт" они передали бойцам, чтобы те чувствовали тепло и заботу от своих земляков", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925460680.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область
Надежные люди, Оренбургская область
Инвалиды из Оренбурга наткали шарфы участникам СВО на 23 Февраля
Инвалиды из Оренбурга наткали 30 шарфов участникам спецоперации на 23 Февраля
УФА, 5 фев – РИА Новости.
Воспитанники инклюзивного центра "Дом счастья" в Оренбурге наткали 30 шарфов, чтобы отправить участникам спецоперации на День защитника Отечества, сообщили
в общественном движении "Народный фронт" Оренбургской области.
Движение на своей странице в "ВКонтакте" сообщило, что люди с инвалидностью – воспитанники инклюзивного центра "Дом счастья" - вносят свой посильный вклад и поддерживают бойцов на передовой.
"Все вместе решили помогать обществу по военной линии. Социально-ориентированные предприниматели купили ткацкий станок. На новом оборудовании научились создавать мужские теплые шарфы. Кстати, каждый из них – результат шести часов кропотливого труда. В арсенале уже более 30 шарфов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы движения, воспитанники центра также изготавливают блиндажные свечи, а их родители приобрели 120 пар теплых носков и продукты.
"Эти подарки к 23 февраля через "Народный фронт" они передали бойцам, чтобы те чувствовали тепло и заботу от своих земляков", - добавили в пресс-службе.
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