https://ria.ru/20240205/sharfy-1925476999.html

Инвалиды из Оренбурга наткали шарфы участникам СВО на 23 Февраля

Инвалиды из Оренбурга наткали шарфы участникам СВО на 23 Февраля - РИА Новости, 05.02.2024

Инвалиды из Оренбурга наткали шарфы участникам СВО на 23 Февраля

Воспитанники инклюзивного центра "Дом счастья" в Оренбурге наткали 30 шарфов, чтобы отправить участникам спецоперации на День защитника Отечества, сообщили в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:43

2024-02-05T13:43

2024-02-05T17:14

надежные люди

оренбургская область

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УФА, 5 фев – РИА Новости. Воспитанники инклюзивного центра "Дом счастья" в Оренбурге наткали 30 шарфов, чтобы отправить участникам спецоперации на День защитника Отечества, сообщили в общественном движении "Народный фронт" Оренбургской области. Движение на своей странице в "ВКонтакте" сообщило, что люди с инвалидностью – воспитанники инклюзивного центра "Дом счастья" - вносят свой посильный вклад и поддерживают бойцов на передовой. "Все вместе решили помогать обществу по военной линии. Социально-ориентированные предприниматели купили ткацкий станок. На новом оборудовании научились создавать мужские теплые шарфы. Кстати, каждый из них – результат шести часов кропотливого труда. В арсенале уже более 30 шарфов", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы движения, воспитанники центра также изготавливают блиндажные свечи, а их родители приобрели 120 пар теплых носков и продукты. "Эти подарки к 23 февраля через "Народный фронт" они передали бойцам, чтобы те чувствовали тепло и заботу от своих земляков", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925460680.html

оренбургская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

оренбургская область