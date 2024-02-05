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В Сенегале применили слезоточивый газ для разгона митингующих - РИА Новости, 05.02.2024
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14:34 05.02.2024 (обновлено: 17:42 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/senegal-1925487965.html
В Сенегале применили слезоточивый газ для разгона митингующих
В Сенегале применили слезоточивый газ для разгона митингующих - РИА Новости, 05.02.2024
В Сенегале применили слезоточивый газ для разгона митингующих
В Сенегале применили слезоточивый газ, чтобы разогнать людей, собравшихся вблизи здания национального собрания на фоне переноса президентских выборов, передает... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:34
2024-02-05T17:42
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Сенегале применили слезоточивый газ, чтобы разогнать людей, собравшихся вблизи здания национального собрания на фоне переноса президентских выборов, передает агентство Франс Пресс. Ранее лидер Сенегала Маки Салл объявил об отсрочке на неопределенный срок президентских выборов, изначально запланированных на 25 февраля. Президент Сенегала заявил, что начнет национальный диалог, чтобы создать условия для проведения "свободных, прозрачных и инклюзивных выборов", но новой даты при этом не обозначил. "Силы безопасности бросили две гранаты со слезоточивым газом, чтобы разогнать группу из нескольких десятков человек, которые отказались подчиниться приказу", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что сенегальская оппозиция призвала граждан провести демонстрации вблизи здания парламента перед началом обсуждения переноса президентских выборов. Ранее Конституционный совет Сенегала отклонил кандидатуру арестованного оппозиционера Усмана Сонко на предстоящих президентских выборах. Также сообщалось, что 29 партий Сенегала официально объявили Сонко кандидатом на пост президента страны в рамках намеченных на февраль выборов. Агентство Блумберг передавало, что власти Сенегала рассматривают возможность отложить президентские выборы, запланированные на февраль, до завершения расследования в отношении судей, принимавших решение о списке кандидатов. Согласно агентству, ранее в отношении судей Конституционного совета, принимавших решение по окончательному списку из 20 кандидатов на пост президента, была начата проверка, их независимость была поставлена под сомнение.
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в мире, сенегал
В мире, Сенегал
В Сенегале применили слезоточивый газ для разгона митингующих

В Сенегале применили слезоточивый газ для разгона собравшихся у парламента людей

© AP Photo / Stefan KleinowitzСотрудники полиции Сенегала применяют слезоточивый газ против протестующих в Дакаре
Сотрудники полиции Сенегала применяют слезоточивый газ против протестующих в Дакаре - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Stefan Kleinowitz
Сотрудники полиции Сенегала применяют слезоточивый газ против протестующих в Дакаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Сенегале применили слезоточивый газ, чтобы разогнать людей, собравшихся вблизи здания национального собрания на фоне переноса президентских выборов, передает агентство Франс Пресс.
Ранее лидер Сенегала Маки Салл объявил об отсрочке на неопределенный срок президентских выборов, изначально запланированных на 25 февраля. Президент Сенегала заявил, что начнет национальный диалог, чтобы создать условия для проведения "свободных, прозрачных и инклюзивных выборов", но новой даты при этом не обозначил.
"Силы безопасности бросили две гранаты со слезоточивым газом, чтобы разогнать группу из нескольких десятков человек, которые отказались подчиниться приказу", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что сенегальская оппозиция призвала граждан провести демонстрации вблизи здания парламента перед началом обсуждения переноса президентских выборов.
Ранее Конституционный совет Сенегала отклонил кандидатуру арестованного оппозиционера Усмана Сонко на предстоящих президентских выборах. Также сообщалось, что 29 партий Сенегала официально объявили Сонко кандидатом на пост президента страны в рамках намеченных на февраль выборов.
Агентство Блумберг передавало, что власти Сенегала рассматривают возможность отложить президентские выборы, запланированные на февраль, до завершения расследования в отношении судей, принимавших решение о списке кандидатов. Согласно агентству, ранее в отношении судей Конституционного совета, принимавших решение по окончательному списку из 20 кандидатов на пост президента, была начата проверка, их независимость была поставлена под сомнение.
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