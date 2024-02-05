https://ria.ru/20240205/sanktsii-1925453252.html

СМИ: новые санкции против России затронут свыше 200 физлиц и компаний

СМИ: новые санкции против России затронут свыше 200 физлиц и компаний - РИА Новости, 05.02.2024

СМИ: новые санкции против России затронут свыше 200 физлиц и компаний

В готовящийся 13-й пакет санкций против Российской Федерации могут включить более 200 физических лиц и компаний, сообщает агентство DPA со ссылкой на... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:12

2024-02-05T12:12

2024-02-05T12:12

россия

украина

европа

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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БЕРЛИН, 5 фев - РИА Новости. В готовящийся 13-й пакет санкций против Российской Федерации могут включить более 200 физических лиц и компаний, сообщает агентство DPA со ссылкой на европейских чиновников. "Согласно планам, дополнительные санкционные меры могут затронуть во многом больше 200 человек и компаний", - пишет агентство. Данные меры включают заморозку активов на территории ЕС. Также чиновники готовят правовую базу для передачи Украине прибыли с замороженных ранее активов РФ. Под санкции попадут и иностранные компании, путем перепродажи "способствующие военному и технологическому укреплению России или развитию ее сектора обороны и безопасности". В данном случае новые меры не позволят компаниям в ЕС продавать им товары и технологии двойного назначения. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20240203/sanktsii-1925252615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, европа, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире