https://ria.ru/20240205/sanktsii-1925417193.html

Тринадцатый пакет санкций ЕС будет символическим, пишут СМИ

Тринадцатый пакет санкций ЕС будет символическим, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024

Тринадцатый пакет санкций ЕС будет символическим, пишут СМИ

Тринадцатый пакет санкций ЕС в отношении России будет по большей части "символическим", сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:06

2024-02-05T10:06

2024-02-05T10:17

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жозеп боррель

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Тринадцатый пакет санкций ЕС в отношении России будет по большей части "символическим", сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов."Большинство дипломатов... заявили, что это будет по большей части "символический" пакет санкций, внимание сосредоточено на "работе над глобальным нарративом" вокруг санкций и обеспечением их соблюдения третьими странами", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что в рамках нового пакета будут расширены санкционные списки, а также большему числу компаний запретят экспортировать товары двойного назначения."Сроки слишком короткие для чего-то большего", - приводит газета слова одного из дипломатов.Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

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евросоюз, россия, экономика, в мире, жозеп боррель, politico