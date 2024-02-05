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ЕК не добавит новые запреты на импорт в новом пакете санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024
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00:45 05.02.2024 (обновлено: 00:47 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/sanktsii-1925381234.html
ЕК не добавит новые запреты на импорт в новом пакете санкций, пишут СМИ
ЕК не добавит новые запреты на импорт в новом пакете санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024
ЕК не добавит новые запреты на импорт в новом пакете санкций, пишут СМИ
Европейская комиссия (ЕК) не будет добавлять новые запреты на импорт в своем 13-м пакете санкций против РФ, заявили агентству Reuters неназванные дипломаты... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T00:45
2024-02-05T00:47
россия
украина
европа
владимир путин
еврокомиссия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) не будет добавлять новые запреты на импорт в своем 13-м пакете санкций против РФ, заявили агентству Reuters неназванные дипломаты Европейского союза. По данным агентства, ЕК предложит пакет, который, как она надеется, вызовет минимальные споры среди государств-членов, поэтому он будет "принят быстро". "Будут сотни списков... юридических и физических лиц. Никаких громких имен (компаний)", - сказал агентству один из неназванных дипломатов. Как заявил агентству дипломат, предложение ЕК также расширит список российских компаний, которым фирмы ЕС не могут продавать "товары двойного назначения". "После принятия 13-го пакета санкций Европейская комиссия быстро предложит 14-й пакет мер, который может включать некоторые новые запреты на импорт", - сообщили агентству неназванные источники. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20240203/sanktsii-1925252615.html
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россия, украина, европа, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
ЕК не добавит новые запреты на импорт в новом пакете санкций, пишут СМИ

Reuters: ЕК не добавит запреты на импорт в новом пакете санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) не будет добавлять новые запреты на импорт в своем 13-м пакете санкций против РФ, заявили агентству Reuters неназванные дипломаты Европейского союза.
По данным агентства, ЕК предложит пакет, который, как она надеется, вызовет минимальные споры среди государств-членов, поэтому он будет "принят быстро".
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"Будут сотни списков... юридических и физических лиц. Никаких громких имен (компаний)", - сказал агентству один из неназванных дипломатов.
Как заявил агентству дипломат, предложение ЕК также расширит список российских компаний, которым фирмы ЕС не могут продавать "товары двойного назначения".
"После принятия 13-го пакета санкций Европейская комиссия быстро предложит 14-й пакет мер, который может включать некоторые новые запреты на импорт", - сообщили агентству неназванные источники.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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