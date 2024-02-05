https://ria.ru/20240205/samolet-1925430675.html

У самолета, летевшего в Николаевск-на-Амуре, треснуло лобовое стекло

У самолета, летевшего в Николаевск-на-Амуре, треснуло лобовое стекло - РИА Новости, 05.02.2024

У самолета, летевшего в Николаевск-на-Амуре, треснуло лобовое стекло

У самолета рейсом до Николаевска-на-Амуре, вернувшегося в Хабаровск из-за неисправности, треснуло лобовое стекло, сообщает Дальневосточная транспортная... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:53

2024-02-05T10:53

2024-02-05T10:53

происшествия

россия

николаевск-на-амуре

"аврора"

следственный комитет россии (ск рф)

хабаровск

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ХАБАРОВСК, 5 фев - РИА Новости. У самолета рейсом до Николаевска-на-Амуре, вернувшегося в Хабаровск из-за неисправности, треснуло лобовое стекло, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Представитель авиагавани в Хабаровске Анастасия Хаустова ранее рассказала РИА Новости, что самолет "Авроры", на борту которого было 69 пассажиров, по технической причине вернулся в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме. "Сегодня самолёт ОАО "Авиакомпания "Аврора", совершавший рейс HZ4595 по маршруту "Хабаровск - Николаевск-на-Амуре", по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета (растрескивание лобового стекла). На борту находились 69 пассажиров и четыре члена экипажа", - говорится в сообщении. В связи с инцидентом надзорным ведомством организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой особое внимание будет уделено вопросам технического обслуживания воздушного судна, уточняет транспортная прокуратура. Восточное МСУТ СК России сообщает, что пострадавших нет. Хабаровским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20240205/samolet-1925391232.html

россия

николаевск-на-амуре

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, николаевск-на-амуре, "аврора", следственный комитет россии (ск рф), хабаровск