Рейтинг@Mail.ru
У самолета, летевшего в Николаевск-на-Амуре, треснуло лобовое стекло - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/samolet-1925430675.html
У самолета, летевшего в Николаевск-на-Амуре, треснуло лобовое стекло
У самолета, летевшего в Николаевск-на-Амуре, треснуло лобовое стекло - РИА Новости, 05.02.2024
У самолета, летевшего в Николаевск-на-Амуре, треснуло лобовое стекло
У самолета рейсом до Николаевска-на-Амуре, вернувшегося в Хабаровск из-за неисправности, треснуло лобовое стекло, сообщает Дальневосточная транспортная... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:53
2024-02-05T10:53
происшествия
россия
николаевск-на-амуре
"аврора"
следственный комитет россии (ск рф)
хабаровск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106769/65/1067696565_0:9:3010:1702_1920x0_80_0_0_3d902ac81ed47b796d2a74e6ef3886da.jpg
ХАБАРОВСК, 5 фев - РИА Новости. У самолета рейсом до Николаевска-на-Амуре, вернувшегося в Хабаровск из-за неисправности, треснуло лобовое стекло, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. Представитель авиагавани в Хабаровске Анастасия Хаустова ранее рассказала РИА Новости, что самолет "Авроры", на борту которого было 69 пассажиров, по технической причине вернулся в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме. "Сегодня самолёт ОАО "Авиакомпания "Аврора", совершавший рейс HZ4595 по маршруту "Хабаровск - Николаевск-на-Амуре", по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета (растрескивание лобового стекла). На борту находились 69 пассажиров и четыре члена экипажа", - говорится в сообщении. В связи с инцидентом надзорным ведомством организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой особое внимание будет уделено вопросам технического обслуживания воздушного судна, уточняет транспортная прокуратура. Восточное МСУТ СК России сообщает, что пострадавших нет. Хабаровским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20240205/samolet-1925391232.html
россия
николаевск-на-амуре
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106769/65/1067696565_365:0:2646:1711_1920x0_80_0_0_7b1ea67897794a9f323338996173e233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, николаевск-на-амуре, "аврора", следственный комитет россии (ск рф), хабаровск
Происшествия, Россия, Николаевск-на-Амуре, "Аврора", Следственный комитет России (СК РФ), Хабаровск
У самолета, летевшего в Николаевск-на-Амуре, треснуло лобовое стекло

Самолет вернулся в аэропорт Хабаровска из-за треснувшего лобового стекла

© РИА Новости / Вячеслав Реутов | Перейти в медиабанкАэропорт Хабаровска
Аэропорт Хабаровска - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Вячеслав Реутов
Перейти в медиабанк
Аэропорт Хабаровска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 5 фев - РИА Новости. У самолета рейсом до Николаевска-на-Амуре, вернувшегося в Хабаровск из-за неисправности, треснуло лобовое стекло, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Представитель авиагавани в Хабаровске Анастасия Хаустова ранее рассказала РИА Новости, что самолет "Авроры", на борту которого было 69 пассажиров, по технической причине вернулся в аэропорт вылета, посадка прошла в штатном режиме.
«
"Сегодня самолёт ОАО "Авиакомпания "Аврора", совершавший рейс HZ4595 по маршруту "Хабаровск - Николаевск-на-Амуре", по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета (растрескивание лобового стекла). На борту находились 69 пассажиров и четыре члена экипажа", - говорится в сообщении.
В связи с инцидентом надзорным ведомством организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, в ходе которой особое внимание будет уделено вопросам технического обслуживания воздушного судна, уточняет транспортная прокуратура.
Восточное МСУТ СК России сообщает, что пострадавших нет. Хабаровским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Пассажиры рассаживаются по местам в самолете - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи в самолетах
Вчера, 04:40
 
ПроисшествияРоссияНиколаевск-на-Амуре"Аврора"Следственный комитет России (СК РФ)Хабаровск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала