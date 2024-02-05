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В Хабаровске аварийно сел самолет сразу после взлета - РИА Новости, 05.02.2024
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09:47 05.02.2024 (обновлено: 09:56 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/samolet-1925414129.html
В Хабаровске аварийно сел самолет сразу после взлета
В Хабаровске аварийно сел самолет сразу после взлета - РИА Новости, 05.02.2024
В Хабаровске аварийно сел самолет сразу после взлета
Самолет авиакомпании "Аврора", с почти 70 пассажирами на борту взявший курс в Николаевск-на-Амуре, вернулся в Хабаровск из-за неисправности, сообщила РИА... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T09:47
2024-02-05T09:56
происшествия
хабаровск
"аврора"
николаевск-на-амуре
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ХАБАРОВСК, 5 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аврора", с почти 70 пассажирами на борту взявший курс в Николаевск-на-Амуре, вернулся в Хабаровск из-за неисправности, сообщила РИА Новости представитель воздушного узла Анастасия Хаустова."Сегодня в 16.04 местного времени в аэропорт "Хабаровск" вернулось воздушное судно, следующее по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре, по технической причине. На борту находились 69 пассажиров и четыре члена экипажа", - рассказала Хаустова.По ее словам, на месте самолет встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, посадка прошла в штатном режиме.
https://ria.ru/20240130/samolet-1924296745.html
хабаровск
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происшествия, хабаровск, "аврора", николаевск-на-амуре
Происшествия, Хабаровск, "Аврора", Николаевск-на-Амуре
В Хабаровске аварийно сел самолет сразу после взлета

Самолет Хабаровск — Николаевск-на-Амуре аварийно сел в аэропорту вылета

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 5 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аврора", с почти 70 пассажирами на борту взявший курс в Николаевск-на-Амуре, вернулся в Хабаровск из-за неисправности, сообщила РИА Новости представитель воздушного узла Анастасия Хаустова.
"Сегодня в 16.04 местного времени в аэропорт "Хабаровск" вернулось воздушное судно, следующее по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре, по технической причине. На борту находились 69 пассажиров и четыре члена экипажа", - рассказала Хаустова.
По ее словам, на месте самолет встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, посадка прошла в штатном режиме.
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ПроисшествияХабаровск"Аврора"Николаевск-на-Амуре
 
 
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