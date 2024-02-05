https://ria.ru/20240205/samolet-1925414129.html

В Хабаровске аварийно сел самолет сразу после взлета

В Хабаровске аварийно сел самолет сразу после взлета - РИА Новости, 05.02.2024

В Хабаровске аварийно сел самолет сразу после взлета

Самолет авиакомпании "Аврора", с почти 70 пассажирами на борту взявший курс в Николаевск-на-Амуре, вернулся в Хабаровск из-за неисправности, сообщила РИА... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T09:47

2024-02-05T09:47

2024-02-05T09:56

происшествия

хабаровск

"аврора"

николаевск-на-амуре

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ХАБАРОВСК, 5 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аврора", с почти 70 пассажирами на борту взявший курс в Николаевск-на-Амуре, вернулся в Хабаровск из-за неисправности, сообщила РИА Новости представитель воздушного узла Анастасия Хаустова."Сегодня в 16.04 местного времени в аэропорт "Хабаровск" вернулось воздушное судно, следующее по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре, по технической причине. На борту находились 69 пассажиров и четыре члена экипажа", - рассказала Хаустова.По ее словам, на месте самолет встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, посадка прошла в штатном режиме.

https://ria.ru/20240130/samolet-1924296745.html

хабаровск

николаевск-на-амуре

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, хабаровск, "аврора", николаевск-на-амуре