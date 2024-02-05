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Австралийский генерал предрек поражение ВСУ из-за стратегии России - РИА Новости, 05.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:01 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/rossiya-1925467627.html
Австралийский генерал предрек поражение ВСУ из-за стратегии России
Австралийский генерал предрек поражение ВСУ из-за стратегии России - РИА Новости, 05.02.2024
Австралийский генерал предрек поражение ВСУ из-за стратегии России
Украине грозит поражение из-за лучшей стратегической адаптации России к нынешней ситуации, что может дать ВС РФ значительное военное преимущество в 2024 году,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:01
2024-02-05T13:01
специальная военная операция на украине
россия
украина
австралия
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украине грозит поражение из-за лучшей стратегической адаптации России к нынешней ситуации, что может дать ВС РФ значительное военное преимущество в 2024 году, заявил отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан в журнале Foreign Affairs. "Украина лучше в тактической адаптации... Россия превосходит (Украину) в стратегической адаптации, иными словами, &lt;...&gt; адаптации, которая влияет на разработку национальной и военной политики, например, как государства используют свои ресурсы. Оба вида адаптации важны. Но именно вторая (стратегическая адаптация) имеет решающее значение для победы в войнах", - говорится в статье Райана.Отмечается, что чем дольше будет длиться конфликт, тем лучше Россия будет учиться и адаптироваться, преодолевать препятствия. В России также образовался цикл, объединяющий уроки с поля боя и промышленность, и который может дать российским силам значительное военное преимущество в предстоящем году. "Если преимущество России в стратегической адаптации сохранится и не получит соответствующий ответ со стороны Запада, худшее, что может случиться в этой войне &lt;...&gt; - это поражение Украины", - Райан. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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россия, украина, австралия, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Австралия, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Австралийский генерал предрек поражение ВСУ из-за стратегии России

Генерал Райан: стратегия России может дать ей весомое преимущество в 2024 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор" военнослужащих Центрального военного округа ведет огонь в зоне специальной военной операции
Боевая машина поддержки танков БМПТ Терминатор военнослужащих Центрального военного округа ведет огонь в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая машина поддержки танков БМПТ "Терминатор" военнослужащих Центрального военного округа ведет огонь в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Украине грозит поражение из-за лучшей стратегической адаптации России к нынешней ситуации, что может дать ВС РФ значительное военное преимущество в 2024 году, заявил отставной генерал-майор армии Австралии Мик Райан в журнале Foreign Affairs.
"Украина лучше в тактической адаптации... Россия превосходит (Украину) в стратегической адаптации, иными словами, <...> адаптации, которая влияет на разработку национальной и военной политики, например, как государства используют свои ресурсы. Оба вида адаптации важны. Но именно вторая (стратегическая адаптация) имеет решающее значение для победы в войнах", - говорится в статье Райана.
Отмечается, что чем дольше будет длиться конфликт, тем лучше Россия будет учиться и адаптироваться, преодолевать препятствия. В России также образовался цикл, объединяющий уроки с поля боя и промышленность, и который может дать российским силам значительное военное преимущество в предстоящем году. "Если преимущество России в стратегической адаптации сохранится и не получит соответствующий ответ со стороны Запада, худшее, что может случиться в этой войне <...> - это поражение Украины", - Райан.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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