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Путин поручил представить меры стимулирования спроса на робототехнику - РИА Новости, 05.02.2024
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10:36 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/robototekhnika-1925427958.html
Путин поручил представить меры стимулирования спроса на робототехнику
Путин поручил представить меры стимулирования спроса на робототехнику - РИА Новости, 05.02.2024
Путин поручил представить меры стимулирования спроса на робототехнику
Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта представить меры для стимулирования спроса на российские робототехнические решения, в том числе мобильных... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:36
2024-02-05T10:36
россия
владимир путин
михаил мишустин
технологии
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта представить меры для стимулирования спроса на российские робототехнические решения, в том числе мобильных роботов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... г) представить предложения о дополнительных мерах, направленных на стимулирование спроса на российские робототехнические решения, в том числе на мобильных роботов. Срок - 30 марта 2024 года", -- сказано в поручении. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, технологии
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Технологии
Путин поручил представить меры стимулирования спроса на робототехнику

Правительство представит меры стимулирования спроса на робототехнические решения

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРобот
Робот - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта представить меры для стимулирования спроса на российские робототехнические решения, в том числе мобильных роботов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: ... г) представить предложения о дополнительных мерах, направленных на стимулирование спроса на российские робототехнические решения, в том числе на мобильных роботов. Срок - 30 марта 2024 года", -- сказано в поручении.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Оператор управляет беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинТехнологии
 
 
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