https://ria.ru/20240205/robototekhnika-1925427958.html

Путин поручил представить меры стимулирования спроса на робототехнику

Путин поручил представить меры стимулирования спроса на робототехнику - РИА Новости, 05.02.2024

Путин поручил представить меры стимулирования спроса на робототехнику

Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта представить меры для стимулирования спроса на российские робототехнические решения, в том числе мобильных... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:36

2024-02-05T10:36

2024-02-05T10:36

россия

владимир путин

михаил мишустин

технологии

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта представить меры для стимулирования спроса на российские робототехнические решения, в том числе мобильных роботов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: ... г) представить предложения о дополнительных мерах, направленных на стимулирование спроса на российские робототехнические решения, в том числе на мобильных роботов. Срок - 30 марта 2024 года", -- сказано в поручении. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240130/bespilotniki-1924454927.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, михаил мишустин, технологии