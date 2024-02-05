https://ria.ru/20240205/retsept-1925513018.html

Белгородская монахиня варит сыр по старинному рецепту в рамках господдержки

Белгородская монахиня варит сыр по старинному рецепту в рамках господдержки - РИА Новости, 05.02.2024

Белгородская монахиня варит сыр по старинному рецепту в рамках господдержки

Монахини Воскресенского женского монастыря в Белгородской области в рамках соцконтракта производят молочную продукцию – сыры, йогурты, творог, кефир и сливочное РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:17

2024-02-05T16:17

2024-02-05T16:17

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Монахини Воскресенского женского монастыря в Белгородской области в рамках соцконтракта производят молочную продукцию – сыры, йогурты, творог, кефир и сливочное масло, сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, монахиня Ксения на полученные средства купила пять коров, зернодробилку с сенорезкой, а монахиня Анфиса на средства соцконтракта занимается производством сыров. Делает их двух видов: обычный и с плесенью. На выделенную сумму она приобрела расходники, закваски, пресс и стеллажи для сыра, увлажнитель для камеры созревания и нержавеющую посуду. У монахини есть специальная книжка со старинными рецептами сыра. Кроме того, она регулярно общается с опытными сыроварами и любит экспериментировать при производстве своего продукта. Кроме сыров в монастыре делают йогурты, творог, кефир и сливочное масло. Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Данный вид поддержки помогает гражданам не только решить текущие проблемы, но и получить работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.

https://ria.ru/20240205/khakasiya-1925486480.html

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Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , белгородская область, вячеслав гладков