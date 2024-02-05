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Маск осудил призывы запретить журналисту Карлсону въезд в США - РИА Новости, 05.02.2024
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14:31 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/prizyvy-1925487524.html
Маск осудил призывы запретить журналисту Карлсону въезд в США
Маск осудил призывы запретить журналисту Карлсону въезд в США - РИА Новости, 05.02.2024
Маск осудил призывы запретить журналисту Карлсону въезд в США
Американский предприниматель Илон Маск выступил против призывов запретить журналисту Такеру Карлсону въезд в США, если тот возьмет интервью у президента России... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:31
2024-02-05T14:31
сша
россия
москва
такер карлсон
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владимир путин
илон маск
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выступил против призывов запретить журналисту Такеру Карлсону въезд в США, если тот возьмет интервью у президента России Владимира Путина. Ранее американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин на фоне появившейся информации о поездке Карлсона в Россию заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что американский журналист возьмет интервью у российского президента. Американский журналист Брайан Крассенштейн написал на своей странице в соцсети X, что если бы для людей, призывающих запретить Карлсону возвращаться в США в случае возможного интервью с Путиным, были действительно важны свободы, то таких призывов не было бы. Он и напомнил, что американские журналисты десятилетиями берут интервью у любых спикеров, в том числе тех, с чьими взглядами они могут быть не согласны. "Я согласен", - ответил Маск на пост Крассенштейна. Ранее Telegram-канал Mash написал, что Карлсон уже три дня находится в Москве и в субботу вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах американского журналиста взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России. О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося. Песков, комментируя ту ситуацию, заявил, что общество в США сегодня одурманено русофобской пропагандой, однако это когда-нибудь изменится, и наступит момент, когда потребуется интервью Путина для западной аудитории.
https://ria.ru/20240205/karlson-1925454125.html
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сша, россия, москва, такер карлсон, большой театр, владимир путин, илон маск
США, Россия, Москва, Такер Карлсон, Большой театр, Владимир Путин, Илон Маск
Маск осудил призывы запретить журналисту Карлсону въезд в США

Маск осудил призывы запретить Карлсону въезд в США в случае интервью с Путиным

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Журналист Такер Карлсон
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore /
Журналист Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выступил против призывов запретить журналисту Такеру Карлсону въезд в США, если тот возьмет интервью у президента России Владимира Путина.
Ранее американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин на фоне появившейся информации о поездке Карлсона в Россию заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что американский журналист возьмет интервью у российского президента.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Песков не ответил на вопрос о возможности интервью Путина Такеру Карлсону
Вчера, 12:16
Американский журналист Брайан Крассенштейн написал на своей странице в соцсети X, что если бы для людей, призывающих запретить Карлсону возвращаться в США в случае возможного интервью с Путиным, были действительно важны свободы, то таких призывов не было бы. Он и напомнил, что американские журналисты десятилетиями берут интервью у любых спикеров, в том числе тех, с чьими взглядами они могут быть не согласны.
"Я согласен", - ответил Маск на пост Крассенштейна.
Ранее Telegram-канал Mash написал, что Карлсон уже три дня находится в Москве и в субботу вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах американского журналиста взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России.
О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося. Песков, комментируя ту ситуацию, заявил, что общество в США сегодня одурманено русофобской пропагандой, однако это когда-нибудь изменится, и наступит момент, когда потребуется интервью Путина для западной аудитории.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Бывший член палаты представителей США назвал Такера Карлсона предателем
4 февраля, 21:33
 
СШАРоссияМоскваТакер КарлсонБольшой театрВладимир ПутинИлон Маск
 
 
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