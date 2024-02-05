В Минобороны рассказали, как впервые находят заболевания у призывников
МО: у четверти призывников на комиссии впервые выявляют серьезные болезни
Призывники в сборном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Примерно у 25% призывников и кандидатов в контрактники военно-врачебная комиссия впервые выявляет заболевания, препятствующие военной службе, сообщил в понедельник начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Андрей Дацко в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы с вами говорим об отборе в Вооруженные силы, чтобы человек смог проходить военную службу, но, к сожалению, примерно в четверти случаев получается так, что заболевания выявляются впервые, именно на этапе, когда его смотрит военно-врачебная комиссия", - сказал Дацко. По его словам, речь идет о заболеваниях, которые могут стать препятствием для поступления на службу. Дацко отметил, что это касается и контрактников, и призывников.
Нести военную службу в России запрещено со следующими недугами: плохое зрение с близорукостью более 6 диоптрий, глаукома, глухота на оба уха, астма, туберкулез в активной форме, ВИЧ, тяжелые инфекционные заболевания кишечника, сильное искривление позвоночника, почечная недостаточность, язва желудка, врожденный порок сердца и другие заболевания.