https://ria.ru/20240205/prizyvniki-1925519997.html

В Минобороны рассказали, как впервые находят заболевания у призывников

В Минобороны рассказали, как впервые находят заболевания у призывников - РИА Новости, 05.02.2024

В Минобороны рассказали, как впервые находят заболевания у призывников

Примерно у 25% призывников и кандидатов в контрактники военно-врачебная комиссия впервые выявляет заболевания, препятствующие военной службе, сообщил в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:43

2024-02-05T16:43

2024-02-05T17:06

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россия

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безопасность

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Примерно у 25% призывников и кандидатов в контрактники военно-врачебная комиссия впервые выявляет заболевания, препятствующие военной службе, сообщил в понедельник начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Андрей Дацко в эфире телеканала "Россия 24". "Мы с вами говорим об отборе в Вооруженные силы, чтобы человек смог проходить военную службу, но, к сожалению, примерно в четверти случаев получается так, что заболевания выявляются впервые, именно на этапе, когда его смотрит военно-врачебная комиссия", - сказал Дацко. По его словам, речь идет о заболеваниях, которые могут стать препятствием для поступления на службу. Дацко отметил, что это касается и контрактников, и призывников.

https://ria.ru/20240202/prizyv-1925007085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, россия, вооруженные силы рф, безопасность