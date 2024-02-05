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В Минобороны рассказали, как впервые находят заболевания у призывников - РИА Новости, 05.02.2024
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16:43 05.02.2024 (обновлено: 17:06 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/prizyvniki-1925519997.html
В Минобороны рассказали, как впервые находят заболевания у призывников
В Минобороны рассказали, как впервые находят заболевания у призывников - РИА Новости, 05.02.2024
В Минобороны рассказали, как впервые находят заболевания у призывников
Примерно у 25% призывников и кандидатов в контрактники военно-врачебная комиссия впервые выявляет заболевания, препятствующие военной службе, сообщил в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:43
2024-02-05T17:06
здоровье - общество
россия
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безопасность
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Примерно у 25% призывников и кандидатов в контрактники военно-врачебная комиссия впервые выявляет заболевания, препятствующие военной службе, сообщил в понедельник начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Андрей Дацко в эфире телеканала "Россия 24". "Мы с вами говорим об отборе в Вооруженные силы, чтобы человек смог проходить военную службу, но, к сожалению, примерно в четверти случаев получается так, что заболевания выявляются впервые, именно на этапе, когда его смотрит военно-врачебная комиссия", - сказал Дацко. По его словам, речь идет о заболеваниях, которые могут стать препятствием для поступления на службу. Дацко отметил, что это касается и контрактников, и призывников.
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здоровье - общество, россия, вооруженные силы рф, безопасность
Здоровье - Общество, Россия, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Минобороны рассказали, как впервые находят заболевания у призывников

МО: у четверти призывников на комиссии впервые выявляют серьезные болезни

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Призывники в сборном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Примерно у 25% призывников и кандидатов в контрактники военно-врачебная комиссия впервые выявляет заболевания, препятствующие военной службе, сообщил в понедельник начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Андрей Дацко в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы с вами говорим об отборе в Вооруженные силы, чтобы человек смог проходить военную службу, но, к сожалению, примерно в четверти случаев получается так, что заболевания выявляются впервые, именно на этапе, когда его смотрит военно-врачебная комиссия", - сказал Дацко. По его словам, речь идет о заболеваниях, которые могут стать препятствием для поступления на службу. Дацко отметил, что это касается и контрактников, и призывников.

Нести военную службу в России запрещено со следующими недугами: плохое зрение с близорукостью более 6 диоптрий, глаукома, глухота на оба уха, астма, туберкулез в активной форме, ВИЧ, тяжелые инфекционные заболевания кишечника, сильное искривление позвоночника, почечная недостаточность, язва желудка, врожденный порок сердца и другие заболевания.

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