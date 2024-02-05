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"Начало конца". Признание Зеленского вызвало шок в Сети - РИА Новости, 05.02.2024
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11:54 05.02.2024 (обновлено: 12:56 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/priznanie-1925447912.html
"Начало конца". Признание Зеленского вызвало шок в Сети
"Начало конца". Признание Зеленского вызвало шок в Сети - РИА Новости, 05.02.2024
"Начало конца". Признание Зеленского вызвало шок в Сети
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали признание президента Украины Владимира Зеленского о возможной замене главнокомандующего ВСУ Валерия... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:54
2024-02-05T12:56
в мире
украина
владимир зеленский
валерий залужный
кирилл буданов
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
политика
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали признание президента Украины Владимира Зеленского о возможной замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.В интервью итальянскому каналу Rai1 глава киевского режима заявил, что стране "необходима перезагрузка и новое начало", подчеркнув, что размышляет о заменах лиц в руководстве государства и ВСУ.&quot;Это начало конца для Зеленского. Так уже было с Гитлером, когда он увольнял своих генералов&quot;, — указал Günter B."Если он действительно попытается это сделать, то его военные в какой-то момент устроят переворот", — прокомментировала The Huntress."По мне, так он не хочет видеть рядом с собой реалистов. Кроме Зеленского, никто больше не верит в украинскую победу", — отметил Bernd S."Я с нетерпением жду оправданий нашего правительства, почему Зеленского больше нельзя поддерживать", — написал Horsti K.&quot;Это звучит очень плохо. Если президент больше не прислушивается к своим высшим военным чинам, дела идут не очень хорошо&quot;, — подытожил Klaus S.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.
https://ria.ru/20240205/katastrofa-1925420820.html
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в мире, украина, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, политика
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Политика

"Начало конца". Признание Зеленского вызвало шок в Сети

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали признание президента Украины Владимира Зеленского о возможной замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
В интервью итальянскому каналу Rai1 глава киевского режима заявил, что стране "необходима перезагрузка и новое начало", подчеркнув, что размышляет о заменах лиц в руководстве государства и ВСУ.
«

"Это начало конца для Зеленского. Так уже было с Гитлером, когда он увольнял своих генералов", — указал Günter B.

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"Если он действительно попытается это сделать, то его военные в какой-то момент устроят переворот", — прокомментировала The Huntress.
"По мне, так он не хочет видеть рядом с собой реалистов. Кроме Зеленского, никто больше не верит в украинскую победу", — отметил Bernd S.
"Я с нетерпением жду оправданий нашего правительства, почему Зеленского больше нельзя поддерживать", — написал Horsti K.
«

"Это звучит очень плохо. Если президент больше не прислушивается к своим высшим военным чинам, дела идут не очень хорошо", — подытожил Klaus S.

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Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.
Издание также писало, что действующему главе главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times.
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