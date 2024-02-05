https://ria.ru/20240205/prisutstvie-1925569673.html
Россия усилила присутствие военных патрулей в районе двух сирийских портов
Россия усилила присутствие военных патрулей в районе двух сирийских портов - РИА Новости, 05.02.2024
Россия усилила присутствие военных патрулей в районе двух сирийских портов
Россия усилила присутствие военных патрулей в районе портов Латакия и Баниас в рамках обеспечения безопасности объектов стратегического значения Сирии, сообщил... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T22:42
2024-02-05T22:42
2024-02-05T22:42
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Россия усилила присутствие военных патрулей в районе портов Латакия и Баниас в рамках обеспечения безопасности объектов стратегического значения Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "Также в рамках проведения мероприятий по обеспечению безопасности объектов стратегического значения Сирийской Арабской Республики российская сторона усилила присутствие военных патрулей в районе портов Латакия и Баниас", - сказал он.
https://ria.ru/20240205/siriya-1925480607.html
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в мире, россия, латакия (мухафаза), сирия
В мире, Россия, Латакия (мухафаза), Сирия
Россия усилила присутствие военных патрулей в районе двух сирийских портов
РФ усилила присутствие военных патрулей в районе двух портов Латакия и Баниас