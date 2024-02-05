https://ria.ru/20240205/prikaz-1925439728.html

"Следующим летом": стало известно, какого приказа опасаются в ВСУ

"Следующим летом": стало известно, какого приказа опасаются в ВСУ - РИА Новости, 05.02.2024

"Следующим летом": стало известно, какого приказа опасаются в ВСУ

Солдаты Вооруженных сил Украины боятся возможного приказа начинать еще одно наступление, поскольку они осознают обреченность этой кампании, пишет немецкий... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:26

2024-02-05T11:26

2024-02-05T11:26

россия

украина

киев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Солдаты Вооруженных сил Украины боятся возможного приказа начинать еще одно наступление, поскольку они осознают обреченность этой кампании, пишет немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети Х."Украинские солдаты, с которыми я разговаривал, уже опасаются возможности получить еще один приказ о контрнаступлении следующим летом, потому что они знают, чем это обернется в нынешних обстоятельствах. Как и в прошлом году", — поделился он.Репке также отметил, что Киев уже не сможет вернуть утраченные территории, поскольку ВСУ проигрывают в этом конфликте. Кроме того, добавил он, армия России оказывает колоссальное давление на украинских солдат."Ни один здравомыслящий эксперт не верит, что Украина сможет вернуть территории с ее нынешними силами и вооружением. Напротив, Россия идет в наступление", — подытожил он.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Он рассказал о наступательных успехах российских войск в январе — удалось добиться продвижения на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях и освободить села Веселое, Крахмальное и Табаевка. По словам министра, ВСУ уже вынуждены бросать для удержания обороны последние резервы. По данным Шойгу, за январь потери украинской армии превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20240205/britaniya-1925407656.html

https://ria.ru/20240205/territorii-1925419945.html

россия

украина

киев

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россия, украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины