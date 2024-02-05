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В двухэтажном доме в Иркутске ликвидируют пожар - РИА Новости, 05.02.2024
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07:49 05.02.2024 (обновлено: 10:13 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/pozhar-1925400137.html
В двухэтажном доме в Иркутске ликвидируют пожар
В двухэтажном доме в Иркутске ликвидируют пожар - РИА Новости, 05.02.2024
В двухэтажном доме в Иркутске ликвидируют пожар
В Иркутске ликвидируют пожар в двухэтажном деревянном доме, есть угроза распространения огня, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T07:49
2024-02-05T10:13
происшествия
иркутск
иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 5 фев - РИА Новости. В Иркутске ликвидируют пожар в двухэтажном деревянном доме, есть угроза распространения огня, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В городе Иркутске в 12.18 (07.18 мск) жильцы деревянного двухэтажного дома сообщили в МЧС о пожаре. "В городе Иркутске ликвидируют пожар в двухквартирном двухэтажном доме на улице Ударника. В условиях плотной застройки существует угроза распространения огня на соседние строения", - говорится в сообщении. На месте работают 4 пожарных расчёта.
https://ria.ru/20240205/ogon-1925398642.html
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иркутск
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происшествия, иркутск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В двухэтажном доме в Иркутске ликвидируют пожар

ГУМЧС: в деревянном двухэтажном доме в Иркутске ликвидируют пожар

© МЧС Иркутской области/TelegramТушение пожара в двухэтажном деревянном доме в Иркутске
Тушение пожара в двухэтажном деревянном доме в Иркутске
© МЧС Иркутской области/Telegram
Тушение пожара в двухэтажном деревянном доме в Иркутске
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 5 фев - РИА Новости. В Иркутске ликвидируют пожар в двухэтажном деревянном доме, есть угроза распространения огня, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
В городе Иркутске в 12.18 (07.18 мск) жильцы деревянного двухэтажного дома сообщили в МЧС о пожаре.
Тушение пожара в многоквартирном доме в Усть-Илимске Иркутской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В многоквартирном доме в Усть-Илимске ликвидировали открытый огонь
Вчера, 07:27
"В городе Иркутске ликвидируют пожар в двухквартирном двухэтажном доме на улице Ударника. В условиях плотной застройки существует угроза распространения огня на соседние строения", - говорится в сообщении.
На месте работают 4 пожарных расчёта.
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Вчера, 04:50
 
ПроисшествияИркутскИркутская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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