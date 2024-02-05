https://ria.ru/20240205/pozhar-1925400137.html

В двухэтажном доме в Иркутске ликвидируют пожар

В двухэтажном доме в Иркутске ликвидируют пожар - РИА Новости, 05.02.2024

В двухэтажном доме в Иркутске ликвидируют пожар

В Иркутске ликвидируют пожар в двухэтажном деревянном доме, есть угроза распространения огня, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T07:49

2024-02-05T07:49

2024-02-05T10:13

происшествия

иркутск

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 5 фев - РИА Новости. В Иркутске ликвидируют пожар в двухэтажном деревянном доме, есть угроза распространения огня, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В городе Иркутске в 12.18 (07.18 мск) жильцы деревянного двухэтажного дома сообщили в МЧС о пожаре. "В городе Иркутске ликвидируют пожар в двухквартирном двухэтажном доме на улице Ударника. В условиях плотной застройки существует угроза распространения огня на соседние строения", - говорится в сообщении. На месте работают 4 пожарных расчёта.

https://ria.ru/20240205/ogon-1925398642.html

https://ria.ru/20240205/pozhar-1925391529.html

иркутск

иркутская область

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происшествия, иркутск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)