https://ria.ru/20240205/pozhar-1925400137.html
В двухэтажном доме в Иркутске ликвидируют пожар
В двухэтажном доме в Иркутске ликвидируют пожар - РИА Новости, 05.02.2024
В двухэтажном доме в Иркутске ликвидируют пожар
В Иркутске ликвидируют пожар в двухэтажном деревянном доме, есть угроза распространения огня, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T07:49
2024-02-05T07:49
2024-02-05T10:13
происшествия
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иркутская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 5 фев - РИА Новости. В Иркутске ликвидируют пожар в двухэтажном деревянном доме, есть угроза распространения огня, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В городе Иркутске в 12.18 (07.18 мск) жильцы деревянного двухэтажного дома сообщили в МЧС о пожаре. "В городе Иркутске ликвидируют пожар в двухквартирном двухэтажном доме на улице Ударника. В условиях плотной застройки существует угроза распространения огня на соседние строения", - говорится в сообщении. На месте работают 4 пожарных расчёта.
https://ria.ru/20240205/ogon-1925398642.html
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происшествия, иркутск, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутск, Иркутская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В двухэтажном доме в Иркутске ликвидируют пожар
ГУМЧС: в деревянном двухэтажном доме в Иркутске ликвидируют пожар