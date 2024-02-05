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В Верхневилюйске при пожаре в частном доме погибли два ребенка - РИА Новости, 05.02.2024
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04:50 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/pozhar-1925391529.html
В Верхневилюйске при пожаре в частном доме погибли два ребенка
В Верхневилюйске при пожаре в частном доме погибли два ребенка - РИА Новости, 05.02.2024
В Верхневилюйске при пожаре в частном доме погибли два ребенка
Два малолетних ребенка погибли после пожара в частном доме в селе Верхневилюйск в Якутии, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T04:50
2024-02-05T04:50
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 5 фев - РИА Новости. Два малолетних ребенка погибли после пожара в частном доме в селе Верхневилюйск в Якутии, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону. В воскресенье в соцсетях разошлась информация, что в Верхневилюйске бабушка с младенцем на руках успела спастись из огня, выпрыгнув из окна, но остальных детей не смогла спасти, так как они спрятались. "Поступила информация о пожаре в частном доме в с. Верхневилюйск, по ул. Николая Якутского. К месту вызова оперативно прибыли подразделения республиканской пожарной охраны, на момент прибытия первого подразделения дом горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден частный дом на площади 56 кв. м. К сожалению, в результате опасных факторов пожара погибло двое детей", - говорится в сообщении. В прокуратуре республики сообщили, что "в результате пожара после доставления в медицинское учреждения погибли двое малолетних детей, 2018 и 2021 годов рождения".
https://ria.ru/20240204/gaz-1925297824.html
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россия
республика саха (якутия)
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Саха (Якутия)
В Верхневилюйске при пожаре в частном доме погибли два ребенка

МЧС: в якутском Верхневилюйске при пожаре в частном доме погибли два ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЯКУТСК, 5 фев - РИА Новости. Два малолетних ребенка погибли после пожара в частном доме в селе Верхневилюйск в Якутии, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
В воскресенье в соцсетях разошлась информация, что в Верхневилюйске бабушка с младенцем на руках успела спастись из огня, выпрыгнув из окна, но остальных детей не смогла спасти, так как они спрятались.
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"Поступила информация о пожаре в частном доме в с. Верхневилюйск, по ул. Николая Якутского. К месту вызова оперативно прибыли подразделения республиканской пожарной охраны, на момент прибытия первого подразделения дом горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден частный дом на площади 56 кв. м. К сожалению, в результате опасных факторов пожара погибло двое детей", - говорится в сообщении.
В прокуратуре республики сообщили, что "в результате пожара после доставления в медицинское учреждения погибли двое малолетних детей, 2018 и 2021 годов рождения".
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Саха (Якутия)
 
 
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