https://ria.ru/20240205/pozhar-1925391529.html

В Верхневилюйске при пожаре в частном доме погибли два ребенка

В Верхневилюйске при пожаре в частном доме погибли два ребенка - РИА Новости, 05.02.2024

В Верхневилюйске при пожаре в частном доме погибли два ребенка

Два малолетних ребенка погибли после пожара в частном доме в селе Верхневилюйск в Якутии, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T04:50

2024-02-05T04:50

2024-02-05T04:50

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 5 фев - РИА Новости. Два малолетних ребенка погибли после пожара в частном доме в селе Верхневилюйск в Якутии, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону. В воскресенье в соцсетях разошлась информация, что в Верхневилюйске бабушка с младенцем на руках успела спастись из огня, выпрыгнув из окна, но остальных детей не смогла спасти, так как они спрятались. "Поступила информация о пожаре в частном доме в с. Верхневилюйск, по ул. Николая Якутского. К месту вызова оперативно прибыли подразделения республиканской пожарной охраны, на момент прибытия первого подразделения дом горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден частный дом на площади 56 кв. м. К сожалению, в результате опасных факторов пожара погибло двое детей", - говорится в сообщении. В прокуратуре республики сообщили, что "в результате пожара после доставления в медицинское учреждения погибли двое малолетних детей, 2018 и 2021 годов рождения".

https://ria.ru/20240204/gaz-1925297824.html

https://ria.ru/20240203/pozhar-1925188528.html

россия

республика саха (якутия)

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)