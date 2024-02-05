https://ria.ru/20240205/posolstvo-1925563128.html

Послу России не дали доказательств о работе погибших на Украине французов

Послу России не дали доказательств о работе погибших на Украине французов - РИА Новости, 05.02.2024

Послу России не дали доказательств о работе погибших на Украине французов

МИД Франции не предоставил доказательств, что погибшие на Украине французы являлись гуманитарными работниками, сообщило посольство РФ в Париже. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T21:30

2024-02-05T21:30

2024-02-05T22:15

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вооруженные силы украины

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ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. МИД Франции не предоставил доказательств, что погибшие на Украине французы являлись гуманитарными работниками, сообщило посольство РФ в Париже. Ранее посол РФ во Франции Алексей Мешков был вызван в МИД республики на фоне гибели двух французских граждан на Украине, а также в связи с якобы усилением российской "дезинформации в отношении Франции". "Посол... был вызван в МИД Франции для демарша в связи с гибелью на Украине двух французских граждан, якобы занимавшихся там оказанием гуманитарной помощи. Однако никаких доказательств того, что погибшие французы являлись гуманитарными работниками, представлено не было", - сообщили в диппредставительстве. Посол также указал на "отсутствие с французской стороны ответа на обращение Госдумы РФ в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима".Госдума на пленарном заседании приняла проект обращения к Нацсобранию Франции в связи с участием французских наемников в действиях киевского режима. Посол 25 января передал соответствующее обращение французскими депутатам.Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских гуманитарных работников и ранение еще трех. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в воскресенье утверждал, что двое французских волонтеров погибли и трое получили ранения в подконтрольном ВСУ городе Бериславе в результате взрывов. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. Позже во французских СМИ появились публикации, в которых наемников из Франции тоже называли "волонтерами". Посол РФ в Париже Алексей Мешков 25 января сообщил, что передал французским парламентариям обращение Госдумы в связи с участием французских наемников в действиях ВСУ. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".

https://ria.ru/20240119/legion-1922426288.html

https://ria.ru/20240203/katastrofa-1925212862.html

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