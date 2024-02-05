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Послу России не дали доказательств о работе погибших на Украине французов - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:30 05.02.2024 (обновлено: 22:15 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/posolstvo-1925563128.html
Послу России не дали доказательств о работе погибших на Украине французов
Послу России не дали доказательств о работе погибших на Украине французов - РИА Новости, 05.02.2024
Послу России не дали доказательств о работе погибших на Украине французов
МИД Франции не предоставил доказательств, что погибшие на Украине французы являлись гуманитарными работниками, сообщило посольство РФ в Париже. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T21:30
2024-02-05T22:15
специальная военная операция на украине
в мире
франция
россия
украина
алексей мешков
вооруженные силы украины
стефан сежурне
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ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. МИД Франции не предоставил доказательств, что погибшие на Украине французы являлись гуманитарными работниками, сообщило посольство РФ в Париже. Ранее посол РФ во Франции Алексей Мешков был вызван в МИД республики на фоне гибели двух французских граждан на Украине, а также в связи с якобы усилением российской "дезинформации в отношении Франции". "Посол... был вызван в МИД Франции для демарша в связи с гибелью на Украине двух французских граждан, якобы занимавшихся там оказанием гуманитарной помощи. Однако никаких доказательств того, что погибшие французы являлись гуманитарными работниками, представлено не было", - сообщили в диппредставительстве. Посол также указал на "отсутствие с французской стороны ответа на обращение Госдумы РФ в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима".Госдума на пленарном заседании приняла проект обращения к Нацсобранию Франции в связи с участием французских наемников в действиях киевского режима. Посол 25 января передал соответствующее обращение французскими депутатам.Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских гуманитарных работников и ранение еще трех. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в воскресенье утверждал, что двое французских волонтеров погибли и трое получили ранения в подконтрольном ВСУ городе Бериславе в результате взрывов. Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. Позже во французских СМИ появились публикации, в которых наемников из Франции тоже называли "волонтерами". Посол РФ в Париже Алексей Мешков 25 января сообщил, что передал французским парламентариям обращение Госдумы в связи с участием французских наемников в действиях ВСУ. МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".
https://ria.ru/20240119/legion-1922426288.html
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в мире, франция, россия, украина, алексей мешков, вооруженные силы украины, стефан сежурне, себастьян лекорню, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Россия, Украина, Алексей Мешков, Вооруженные силы Украины, Стефан Сежурне, Себастьян Лекорню, Госдума РФ
Послу России не дали доказательств о работе погибших на Украине французов

Посольство РФ: Париж не дал доказательств по погибшим на Украине французам

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. МИД Франции не предоставил доказательств, что погибшие на Украине французы являлись гуманитарными работниками, сообщило посольство РФ в Париже.
Ранее посол РФ во Франции Алексей Мешков был вызван в МИД республики на фоне гибели двух французских граждан на Украине, а также в связи с якобы усилением российской "дезинформации в отношении Франции".
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Член Иностранного легиона рассказал о французах в рядах ВСУ
19 января, 19:56
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"Посол... был вызван в МИД Франции для демарша в связи с гибелью на Украине двух французских граждан, якобы занимавшихся там оказанием гуманитарной помощи. Однако никаких доказательств того, что погибшие французы являлись гуманитарными работниками, представлено не было", - сообщили в диппредставительстве.
Посол также указал на "отсутствие с французской стороны ответа на обращение Госдумы РФ в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима".
Госдума на пленарном заседании приняла проект обращения к Нацсобранию Франции в связи с участием французских наемников в действиях киевского режима. Посол 25 января передал соответствующее обращение французскими депутатам.
Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских гуманитарных работников и ранение еще трех. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в воскресенье утверждал, что двое французских волонтеров погибли и трое получили ранения в подконтрольном ВСУ городе Бериславе в результате взрывов.
Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков. Позже во французских СМИ появились публикации, в которых наемников из Франции тоже называли "волонтерами". Посол РФ в Париже Алексей Мешков 25 января сообщил, что передал французским парламентариям обращение Госдумы в связи с участием французских наемников в действиях ВСУ.
МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияРоссияУкраинаАлексей МешковВооруженные силы УкраиныСтефан СежурнеСебастьян ЛекорнюГосдума РФ
 
 
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