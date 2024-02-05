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Посольство в Финляндии попросило усилить меры безопасности во время выборов
Посольство в Финляндии попросило усилить меры безопасности во время выборов - РИА Новости, 05.02.2024
Посольство в Финляндии попросило усилить меры безопасности во время выборов
Посольство РФ в Финляндии обратилось к финским властям с просьбой предусмотреть обеспечение мер повышенной безопасности диппредставительства и... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:14
2024-02-05T13:14
2024-02-05T13:14
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Посольство РФ в Финляндии обратилось к финским властям с просьбой предусмотреть обеспечение мер повышенной безопасности диппредставительства и избирателей-россиян в период проведения голосования во избежание возможных провокаций, заявили РИА Новости в посольстве. "Посольство обратилось к финским властям с просьбой предусмотреть обеспечение мер повышенной безопасности диппредставительства и избирателей-россиян в период проведения голосования", – заявили в посольстве. В дипмиссии уточнили, что обеспечение мер повышенной безопасности запрашивалось во избежание возможных провокаций. В целом такого рода просьбы являются стандартной практикой при проведении голосований на избирательных участках, открываемых в российских диппредставительствах за рубежом, пояснили в посольстве. Голосование на выборах президента России будет проходить 17 марта на избирательном участке №8304 в посольстве России в Хельсинки. Участок будет открыт с 8.00 до 20.00 по местному времени (9.00 – 21.00 мск). В голосовании смогут принять участие граждане России, достигшие 18 лет. Для того, чтобы отдать свой голос, необходимо лично посетить избирательный участок и предъявить действующий заграничный паспорт, сказано в пресс-релизе посольства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, финляндия
Выборы президента России — 2024, Россия, Финляндия
Посольство в Финляндии попросило усилить меры безопасности во время выборов
Посольство РФ в Финляндии попросило усилить меры безопасности во время выборов
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Посольство РФ в Финляндии обратилось к финским властям с просьбой предусмотреть обеспечение мер повышенной безопасности диппредставительства и избирателей-россиян в период проведения голосования во избежание возможных провокаций, заявили РИА Новости в посольстве.
"Посольство обратилось к финским властям с просьбой предусмотреть обеспечение мер повышенной безопасности диппредставительства и избирателей-россиян в период проведения голосования", – заявили в посольстве.
В дипмиссии уточнили, что обеспечение мер повышенной безопасности запрашивалось во избежание возможных провокаций. В целом такого рода просьбы являются стандартной практикой при проведении голосований на избирательных участках, открываемых в российских диппредставительствах за рубежом, пояснили в посольстве.
Голосование на выборах президента России будет проходить 17 марта на избирательном участке №8304 в посольстве России в Хельсинки
. Участок будет открыт с 8.00 до 20.00 по местному времени (9.00 – 21.00 мск). В голосовании смогут принять участие граждане России, достигшие 18 лет. Для того, чтобы отдать свой голос, необходимо лично посетить избирательный участок и предъявить действующий заграничный паспорт, сказано в пресс-релизе посольства.