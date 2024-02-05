https://ria.ru/20240205/posolstvo-1925470453.html

Посольство в Финляндии попросило усилить меры безопасности во время выборов

Посольство в Финляндии попросило усилить меры безопасности во время выборов - РИА Новости, 05.02.2024

Посольство в Финляндии попросило усилить меры безопасности во время выборов

Посольство РФ в Финляндии обратилось к финским властям с просьбой предусмотреть обеспечение мер повышенной безопасности диппредставительства и... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:14

2024-02-05T13:14

2024-02-05T13:14

выборы президента россии — 2024

россия

финляндия

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Посольство РФ в Финляндии обратилось к финским властям с просьбой предусмотреть обеспечение мер повышенной безопасности диппредставительства и избирателей-россиян в период проведения голосования во избежание возможных провокаций, заявили РИА Новости в посольстве. "Посольство обратилось к финским властям с просьбой предусмотреть обеспечение мер повышенной безопасности диппредставительства и избирателей-россиян в период проведения голосования", – заявили в посольстве. В дипмиссии уточнили, что обеспечение мер повышенной безопасности запрашивалось во избежание возможных провокаций. В целом такого рода просьбы являются стандартной практикой при проведении голосований на избирательных участках, открываемых в российских диппредставительствах за рубежом, пояснили в посольстве. Голосование на выборах президента России будет проходить 17 марта на избирательном участке №8304 в посольстве России в Хельсинки. Участок будет открыт с 8.00 до 20.00 по местному времени (9.00 – 21.00 мск). В голосовании смогут принять участие граждане России, достигшие 18 лет. Для того, чтобы отдать свой голос, необходимо лично посетить избирательный участок и предъявить действующий заграничный паспорт, сказано в пресс-релизе посольства.

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финляндия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, финляндия