https://ria.ru/20240205/poruchitelstva-1925462739.html

Гарантийный фонд Приморья выдал 760 поручительств в 2023 году

Гарантийный фонд Приморья выдал 760 поручительств в 2023 году - РИА Новости, 05.02.2024

Гарантийный фонд Приморья выдал 760 поручительств в 2023 году

В прошлом году Гарантийный фонд Приморского края выдал 760 поручительств на общую сумму более 3,5 миллиарда рублей, предприниматели смогли привлечь свыше 8,5... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:06

2024-02-05T13:06

2024-02-05T13:06

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В прошлом году Гарантийный фонд Приморского края выдал 760 поручительств на общую сумму более 3,5 миллиарда рублей, предприниматели смогли привлечь свыше 8,5 миллиарда рублей средств на развитие своих проектов, сообщает пресс-служба правительства региона. В 2023 году фонд расширил партнерскую сеть и заключил шесть соглашений с финансовыми организациями – это и коммерческие банки, и лизинговые компании. Сейчас партнерами фонда партнерами являются около 40 компаний. Благодаря расширению партнерской сети компаниям проще получить деньги на развитие своего дела. В 2023 году чаще всего они обращались за поручительством фонда в ноябре, тогда заключили 85 договоров, а также в декабре и марте, когда было получено по 82 запроса. Получить поручительство можно и онлайн. Это можно сделать через партнерскую организацию. Срок рассмотрения заявки – один рабочий день. Сейчас в фонде действует 14 программ поддержки бизнеса по отдельным категориям. Среди них продукты для начинающих предпринимателей и самозанятых, а также желающих открыть бизнес по франшизе. "Фонд смог увеличить свой капитал на 229 миллионов рублей, так потенциальная возможность по увеличению объема предоставляемой поддержки в 2024 году увеличилась как минимум в четыре раза. В этом году мы планируем увеличить поддержку, в том числе, для самозанятых граждан – формируем интересное предложение с банками-партнерами", – сказала руководитель регионального фонда Ксения Плетцер, ее слова приводит пресс-служба. Гарантийный фонд входит в структуру поддержки центра "Мой бизнес" и работает совместно с министерством экономического развития Приморского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

https://ria.ru/20240205/gospodderzhka-1925448097.html

https://ria.ru/20240205/zabaykale-1925437097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, приморский край, предприниматели