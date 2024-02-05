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В Туапсе остановили поезд Симферополь — Адлер из-за схода селя - РИА Новости, 05.02.2024
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11:32 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/poezd-1925441588.html
В Туапсе остановили поезд Симферополь — Адлер из-за схода селя
В Туапсе остановили поезд Симферополь — Адлер из-за схода селя - РИА Новости, 05.02.2024
В Туапсе остановили поезд Симферополь — Адлер из-за схода селя
Поезд №315/316 Симферополь – Адлер остановлен в Туапсе из-за схода селя на перегоне Дагомыс – Лоо, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:32
2024-02-05T11:32
происшествия
симферополь
адлер
туапсе
ржд
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Поезд №315/316 Симферополь – Адлер остановлен в Туапсе из-за схода селя на перегоне Дагомыс – Лоо, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" в своем Telegram-канале. "Из-за схода селя на перегоне Дагомыс – Лоо поезд №315/316 Симферополь – Адлер, отправлением 4 февраля из Симферополя, остановлен в Туапсе. Пассажиры данного поезда к месту назначения будут отправлены автобусами от станции Туапсе", – говорится в сообщении. В компании отметили, что пассажирам поезда №316 Адлер – Симферополь, отправлением из Адлера сегодня в 13.28 мск, для проезда по перекрытому участку также будут предоставлены автобусы. Остальные поезда "Гранд Сервис Экспресс" курсируют согласно расписанию, заключили в компании. Ранее РЖД сообщили, что в воскресенье, 4 февраля, сель сошел на участке Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье. Движение на участке приостановлено и задержан ряд поездов дальнего следования.
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происшествия, симферополь, адлер, туапсе, ржд, гранд сервис экспресс
Происшествия, Симферополь, Адлер, Туапсе, РЖД, Гранд Сервис Экспресс
В Туапсе остановили поезд Симферополь — Адлер из-за схода селя

ГСЭ: поезд Симферополь — Адлер остановлен в Туапсе из-за схода селя

© Фото : Телеграмма РЖД/TelegramСход селя на железнодорожные пути на участке Туапсе — Адлер
Сход селя на железнодорожные пути на участке Туапсе — Адлер - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Телеграмма РЖД/Telegram
Сход селя на железнодорожные пути на участке Туапсе — Адлер
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Поезд №315/316 Симферополь – Адлер остановлен в Туапсе из-за схода селя на перегоне Дагомыс – Лоо, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" в своем Telegram-канале.
«
"Из-за схода селя на перегоне Дагомыс – Лоо поезд №315/316 Симферополь – Адлер, отправлением 4 февраля из Симферополя, остановлен в Туапсе. Пассажиры данного поезда к месту назначения будут отправлены автобусами от станции Туапсе", – говорится в сообщении.
В компании отметили, что пассажирам поезда №316 Адлер – Симферополь, отправлением из Адлера сегодня в 13.28 мск, для проезда по перекрытому участку также будут предоставлены автобусы.
Остальные поезда "Гранд Сервис Экспресс" курсируют согласно расписанию, заключили в компании.
Ранее РЖД сообщили, что в воскресенье, 4 февраля, сель сошел на участке Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье. Движение на участке приостановлено и задержан ряд поездов дальнего следования.
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ПроисшествияСимферопольАдлерТуапсеРЖДГранд Сервис Экспресс
 
 
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