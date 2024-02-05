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В Туапсе остановили поезд Симферополь — Адлер из-за схода селя

В Туапсе остановили поезд Симферополь — Адлер из-за схода селя - РИА Новости, 05.02.2024

В Туапсе остановили поезд Симферополь — Адлер из-за схода селя

Поезд №315/316 Симферополь – Адлер остановлен в Туапсе из-за схода селя на перегоне Дагомыс – Лоо, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:32

2024-02-05T11:32

2024-02-05T11:32

происшествия

симферополь

адлер

туапсе

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Поезд №315/316 Симферополь – Адлер остановлен в Туапсе из-за схода селя на перегоне Дагомыс – Лоо, сообщил железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" в своем Telegram-канале. "Из-за схода селя на перегоне Дагомыс – Лоо поезд №315/316 Симферополь – Адлер, отправлением 4 февраля из Симферополя, остановлен в Туапсе. Пассажиры данного поезда к месту назначения будут отправлены автобусами от станции Туапсе", – говорится в сообщении. В компании отметили, что пассажирам поезда №316 Адлер – Симферополь, отправлением из Адлера сегодня в 13.28 мск, для проезда по перекрытому участку также будут предоставлены автобусы. Остальные поезда "Гранд Сервис Экспресс" курсируют согласно расписанию, заключили в компании. Ранее РЖД сообщили, что в воскресенье, 4 февраля, сель сошел на участке Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье. Движение на участке приостановлено и задержан ряд поездов дальнего следования.

https://ria.ru/20240124/opasnost-1923209972.html

симферополь

адлер

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