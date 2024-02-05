https://ria.ru/20240205/peremirie-1925391880.html
"Прекращение огня". На Украине раскрыли детали ультиматума генералов Киеву
"Прекращение огня". На Украине раскрыли детали ультиматума генералов Киеву - РИА Новости, 05.02.2024
"Прекращение огня". На Украине раскрыли детали ультиматума генералов Киеву
Украинцы смогут добиться перемирия с Россией, если ведущие генералы заставят Зеленского уйти с поста президента, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T05:07
2024-02-05T05:07
2024-02-05T05:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
олег соскин
валерий залужный
кирилл буданов
александр сырский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924299850_20:0:3661:2048_1920x0_80_0_0_faffa496f333858f35c41a0059e6bd0c.png
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украинцы смогут добиться перемирия с Россией, если ведущие генералы заставят Зеленского уйти с поста президента, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге."Надо идти на временное перемирие, на прекращение огня. <...> Но уже понятно, что с Зеленским, это, видимо, не удастся. <...> Остается только военный ресурс. <…> Они могут поставить ему просто такой ультиматум", — считает эксперт.По мнению Соскина, к Зеленскому обратятся четыре ведущих военачальника Украины: главком ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, глава ГУР Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Президенту Украины предложат уйти "по собственному желанию в связи с истечением срока полномочий".Однако у Зеленского еще есть шанс уйти с поста без военного поворота, уверяет аналитик. Глава государства должен внести изменения в конституцию Украины так, чтобы Верховная Рада и мэры городов смогли выбрать вместо него нового президента."У Зеленского еще форточка открыта, чтобы это нормальное решение сделать", — отметил Соскин.По информации Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.В воскресенье Зеленский впервые публично признал, что "размышляет" об увольнении Залужного. По его словам, Украине необходима "замена ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере".
https://ria.ru/20240205/zavod-1925381404.html
https://ria.ru/20240205/may-1925385836.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924299850_506:0:3237:2048_1920x0_80_0_0_2cb579f43412a0a5265a5b9bc23b963b.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, олег соскин, валерий залужный, кирилл буданов, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Олег Соскин, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Прекращение огня". На Украине раскрыли детали ультиматума генералов Киеву
Экс-советник Кучмы Соскин: Украина может выйти на перемирие благодаря военным