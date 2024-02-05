https://ria.ru/20240205/peremirie-1925391880.html

"Прекращение огня". На Украине раскрыли детали ультиматума генералов Киеву

"Прекращение огня". На Украине раскрыли детали ультиматума генералов Киеву - РИА Новости, 05.02.2024

"Прекращение огня". На Украине раскрыли детали ультиматума генералов Киеву

Украинцы смогут добиться перемирия с Россией, если ведущие генералы заставят Зеленского уйти с поста президента, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T05:07

2024-02-05T05:07

2024-02-05T05:07

специальная военная операция на украине

в мире

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олег соскин

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кирилл буданов

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украинцы смогут добиться перемирия с Россией, если ведущие генералы заставят Зеленского уйти с поста президента, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге."Надо идти на временное перемирие, на прекращение огня. <...> Но уже понятно, что с Зеленским, это, видимо, не удастся. <...> Остается только военный ресурс. <…> Они могут поставить ему просто такой ультиматум", — считает эксперт.По мнению Соскина, к Зеленскому обратятся четыре ведущих военачальника Украины: главком ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, глава ГУР Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Президенту Украины предложат уйти "по собственному желанию в связи с истечением срока полномочий".Однако у Зеленского еще есть шанс уйти с поста без военного поворота, уверяет аналитик. Глава государства должен внести изменения в конституцию Украины так, чтобы Верховная Рада и мэры городов смогли выбрать вместо него нового президента."У Зеленского еще форточка открыта, чтобы это нормальное решение сделать", — отметил Соскин.По информации Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.В воскресенье Зеленский впервые публично признал, что "размышляет" об увольнении Залужного. По его словам, Украине необходима "замена ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере".

https://ria.ru/20240205/zavod-1925381404.html

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