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"Прекращение огня". На Украине раскрыли детали ультиматума генералов Киеву - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/peremirie-1925391880.html
"Прекращение огня". На Украине раскрыли детали ультиматума генералов Киеву
"Прекращение огня". На Украине раскрыли детали ультиматума генералов Киеву - РИА Новости, 05.02.2024
"Прекращение огня". На Украине раскрыли детали ультиматума генералов Киеву
Украинцы смогут добиться перемирия с Россией, если ведущие генералы заставят Зеленского уйти с поста президента, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T05:07
2024-02-05T05:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
олег соскин
валерий залужный
кирилл буданов
александр сырский
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украинцы смогут добиться перемирия с Россией, если ведущие генералы заставят Зеленского уйти с поста президента, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге."Надо идти на временное перемирие, на прекращение огня. &lt;...&gt; Но уже понятно, что с Зеленским, это, видимо, не удастся. &lt;...&gt; Остается только военный ресурс. &lt;…&gt; Они могут поставить ему просто такой ультиматум", — считает эксперт.По мнению Соскина, к Зеленскому обратятся четыре ведущих военачальника Украины: главком ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, глава ГУР Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Президенту Украины предложат уйти "по собственному желанию в связи с истечением срока полномочий".Однако у Зеленского еще есть шанс уйти с поста без военного поворота, уверяет аналитик. Глава государства должен внести изменения в конституцию Украины так, чтобы Верховная Рада и мэры городов смогли выбрать вместо него нового президента."У Зеленского еще форточка открыта, чтобы это нормальное решение сделать", — отметил Соскин.По информации Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.В воскресенье Зеленский впервые публично признал, что "размышляет" об увольнении Залужного. По его словам, Украине необходима "замена ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере".
https://ria.ru/20240205/zavod-1925381404.html
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в мире, украина, россия, олег соскин, валерий залужный, кирилл буданов, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Олег Соскин, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Прекращение огня". На Украине раскрыли детали ультиматума генералов Киеву

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина может выйти на перемирие благодаря военным

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Украинцы смогут добиться перемирия с Россией, если ведущие генералы заставят Зеленского уйти с поста президента, предположил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем видеоблоге.
«
"Надо идти на временное перемирие, на прекращение огня. <...> Но уже понятно, что с Зеленским, это, видимо, не удастся. <...> Остается только военный ресурс. <…> Они могут поставить ему просто такой ультиматум", — считает эксперт.
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По мнению Соскина, к Зеленскому обратятся четыре ведущих военачальника Украины: главком ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, глава ГУР Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Президенту Украины предложат уйти "по собственному желанию в связи с истечением срока полномочий".
Однако у Зеленского еще есть шанс уйти с поста без военного поворота, уверяет аналитик. Глава государства должен внести изменения в конституцию Украины так, чтобы Верховная Рада и мэры городов смогли выбрать вместо него нового президента.
«
"У Зеленского еще форточка открыта, чтобы это нормальное решение сделать", — отметил Соскин.
По информации Financial Times, 29 января Зеленский встречался с Залужным и предложил ему добровольно уйти в отставку и занять пост советника. Журнал Economist, в свою очередь, утверждал, что генералу предлагали должность секретаря СНБО, но он отказался. Издание также сообщало, что на должность главкома прочили начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, но и тот отказался в последний момент.
В воскресенье Зеленский впервые публично признал, что "размышляет" об увольнении Залужного. По его словам, Украине необходима "замена ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияОлег СоскинВалерий ЗалужныйКирилл БудановАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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