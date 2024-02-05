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Во Внуково куривший у стойки регистрации пассажир напал на полицейского - РИА Новости, 05.02.2024
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17:51 05.02.2024 (обновлено: 20:52 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/passazhir-1925531246.html
Во Внуково куривший у стойки регистрации пассажир напал на полицейского
Во Внуково куривший у стойки регистрации пассажир напал на полицейского - РИА Новости, 05.02.2024
Во Внуково куривший у стойки регистрации пассажир напал на полицейского
Пассажир закурил около стойки регистрации в московском аэропорту "Внуково", а затем нанес травму одному из полицейских, пытавшихся выяснить его степень... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:51
2024-02-05T20:52
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пассажир закурил около стойки регистрации в московском аэропорту "Внуково", а затем нанес травму одному из полицейских, пытавшихся выяснить его степень опьянения, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. По данным ведомства, 4 февраля в 00.10 полицейские задержали жителя Калужской области 1977 года рождения, который курил сигарету во "Внуково" около стойки регистрации терминала "А". Правоохранители составили административный протокол по статье 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), после чего отвели нарушителя в медсанчасть аэропорта для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. "Во время ознакомления с протоколом внезапно мужчина начал вести себя неадекватно и агрессивно, попытался разорвать документ и оказал сопротивление полицейским, причинив телесные повреждения одному из них. Противоправные действия гражданина были пресечены", - рассказали в УТ МВД. В ведомстве уточнили РИА Новости, что дебошир нанес полицейскому травму плеча. Собранные полицейскими материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти переданы в следственные органы.
https://ria.ru/20240126/aeroport-1923657763.html
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происшествия, москва, россия, новости - туризм
Происшествия, Москва, Россия, Новости - Туризм
Во Внуково куривший у стойки регистрации пассажир напал на полицейского

Дебошир, куривший у стойки регистрации во Внуково, травмировал полицейского

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПолицейские автомобили на территории аэропорта Внуково
Полицейские автомобили на территории аэропорта Внуково - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Полицейские автомобили на территории аэропорта Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пассажир закурил около стойки регистрации в московском аэропорту "Внуково", а затем нанес травму одному из полицейских, пытавшихся выяснить его степень опьянения, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
По данным ведомства, 4 февраля в 00.10 полицейские задержали жителя Калужской области 1977 года рождения, который курил сигарету во "Внуково" около стойки регистрации терминала "А". Правоохранители составили административный протокол по статье 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), после чего отвели нарушителя в медсанчасть аэропорта для освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
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"Во время ознакомления с протоколом внезапно мужчина начал вести себя неадекватно и агрессивно, попытался разорвать документ и оказал сопротивление полицейским, причинив телесные повреждения одному из них. Противоправные действия гражданина были пресечены", - рассказали в УТ МВД.
В ведомстве уточнили РИА Новости, что дебошир нанес полицейскому травму плеча.
Собранные полицейскими материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти переданы в следственные органы.
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