https://ria.ru/20240205/pakistan-1925398326.html
В Пакистане неизвестные атаковали полицейский участок
В Пакистане неизвестные атаковали полицейский участок - РИА Новости, 05.02.2024
В Пакистане неизвестные атаковали полицейский участок
Неизвестные вооруженные люди атаковали полицейский участок в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан провинции Хайбер-Пахтунхва, десять полицейских погибли, еще... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T07:22
2024-02-05T07:22
2024-02-05T07:22
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пакистан
хайбер-пахтунхва
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди атаковали полицейский участок в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан провинции Хайбер-Пахтунхва, десять полицейских погибли, еще шесть пострадали, сообщает телеканал Geo со ссылкой на данные местной полиции. "По меньшей мере десять полицейских погибли и еще шестеро получили ранения в результате ночного нападения на полицейский участок в <...> провинции Хайбер-Пахтунхва", - сообщает телеканал. По данным полиции, неизвестные атаковали участок ночью с использованием "тяжелого оружия". Как отмечает телеканал, сотрудники полиции также приняли ответные меры, однако нападавшие скрылись. "Террористы атаковали полицейский участок со всех сторон, используя гранаты и открыв шквальный огонь", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие сотрудники полиции госпитализированы.
https://ria.ru/20240205/sudan-1925391361.html
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в мире, пакистан, хайбер-пахтунхва
В мире, Пакистан, Хайбер-Пахтунхва
В Пакистане неизвестные атаковали полицейский участок
Geo: в Пакистане неизвестные атаковали полицейский участок, 10 человек погибли