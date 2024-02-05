Рейтинг@Mail.ru
В Пакистане неизвестные атаковали полицейский участок - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:22 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/pakistan-1925398326.html
В Пакистане неизвестные атаковали полицейский участок
В Пакистане неизвестные атаковали полицейский участок - РИА Новости, 05.02.2024
В Пакистане неизвестные атаковали полицейский участок
Неизвестные вооруженные люди атаковали полицейский участок в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан провинции Хайбер-Пахтунхва, десять полицейских погибли, еще... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T07:22
2024-02-05T07:22
в мире
пакистан
хайбер-пахтунхва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848397247_0:141:2180:1367_1920x0_80_0_0_3b861e297f0402508c6d688b67b4c8d6.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди атаковали полицейский участок в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан провинции Хайбер-Пахтунхва, десять полицейских погибли, еще шесть пострадали, сообщает телеканал Geo со ссылкой на данные местной полиции. "По меньшей мере десять полицейских погибли и еще шестеро получили ранения в результате ночного нападения на полицейский участок в &lt;...&gt; провинции Хайбер-Пахтунхва", - сообщает телеканал. По данным полиции, неизвестные атаковали участок ночью с использованием "тяжелого оружия". Как отмечает телеканал, сотрудники полиции также приняли ответные меры, однако нападавшие скрылись. "Террористы атаковали полицейский участок со всех сторон, используя гранаты и открыв шквальный огонь", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие сотрудники полиции госпитализированы.
https://ria.ru/20240205/sudan-1925391361.html
пакистан
хайбер-пахтунхва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848397247_84:0:2021:1453_1920x0_80_0_0_0efa499b52fb6c18099dfa5bfca63382.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, хайбер-пахтунхва
В мире, Пакистан, Хайбер-Пахтунхва
В Пакистане неизвестные атаковали полицейский участок

Geo: в Пакистане неизвестные атаковали полицейский участок, 10 человек погибли

© AP Photo / Muhammad SajjadАвтомобиль скорой помощи в Пакистане
Автомобиль скорой помощи в Пакистане - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Автомобиль скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди атаковали полицейский участок в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан провинции Хайбер-Пахтунхва, десять полицейских погибли, еще шесть пострадали, сообщает телеканал Geo со ссылкой на данные местной полиции.
«
"По меньшей мере десять полицейских погибли и еще шестеро получили ранения в результате ночного нападения на полицейский участок в <...> провинции Хайбер-Пахтунхва", - сообщает телеканал.
По данным полиции, неизвестные атаковали участок ночью с использованием "тяжелого оружия". Как отмечает телеканал, сотрудники полиции также приняли ответные меры, однако нападавшие скрылись.
"Террористы атаковали полицейский участок со всех сторон, используя гранаты и открыв шквальный огонь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие сотрудники полиции госпитализированы.
Южный Судан - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В Южном Судане при нападении погибли почти 40 человек, пишут СМИ
Вчера, 04:39
 
В миреПакистанХайбер-Пахтунхва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала