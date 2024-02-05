https://ria.ru/20240205/pakistan-1925398326.html

В Пакистане неизвестные атаковали полицейский участок

В Пакистане неизвестные атаковали полицейский участок - РИА Новости, 05.02.2024

В Пакистане неизвестные атаковали полицейский участок

Неизвестные вооруженные люди атаковали полицейский участок в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан провинции Хайбер-Пахтунхва, десять полицейских погибли, еще... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T07:22

2024-02-05T07:22

2024-02-05T07:22

в мире

пакистан

хайбер-пахтунхва

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди атаковали полицейский участок в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан провинции Хайбер-Пахтунхва, десять полицейских погибли, еще шесть пострадали, сообщает телеканал Geo со ссылкой на данные местной полиции. "По меньшей мере десять полицейских погибли и еще шестеро получили ранения в результате ночного нападения на полицейский участок в <...> провинции Хайбер-Пахтунхва", - сообщает телеканал. По данным полиции, неизвестные атаковали участок ночью с использованием "тяжелого оружия". Как отмечает телеканал, сотрудники полиции также приняли ответные меры, однако нападавшие скрылись. "Террористы атаковали полицейский участок со всех сторон, используя гранаты и открыв шквальный огонь", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавшие сотрудники полиции госпитализированы.

https://ria.ru/20240205/sudan-1925391361.html

пакистан

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в мире, пакистан, хайбер-пахтунхва