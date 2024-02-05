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В Кузбассе кавказская овчарка загрызла четырехлетнюю девочку
В Кузбассе кавказская овчарка загрызла четырехлетнюю девочку - РИА Новости, 05.02.2024
В Кузбассе кавказская овчарка загрызла четырехлетнюю девочку
Кавказская овчарка загрызла четырехлетнюю девочку в Беловском муниципальном округе Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:21
2024-02-05T17:21
2024-02-05T18:15
происшествия
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 5 фев – РИА Новости. Кавказская овчарка загрызла четырехлетнюю девочку в Беловском муниципальном округе Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. По версии следствия, накануне в поселке Старобачаты 44-летняя женщина взяла с собой знакомую 4-летнюю девочку в один из частных домов, за которым она приглядывала в отсутствие хозяев. "Находясь на прилегающей к дому территории, женщина, желая поставить чашку в вольер к собакам породы кавказская овчарка, приоткрыла его дверь. В этот момент одна из собак вырвалась и напала на находившуюся поблизости девочку, причинив ей раны. Женщина отнесла девочку домой, где прибывшими работниками скорой медицинской помощи была констатирована смерть ребенка", – сообщает ведомство. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщина допрошена. Назначена судебная медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти девочки.
https://ria.ru/20230104/shpits-1843011165.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе кавказская овчарка загрызла четырехлетнюю девочку
СК возбудил дело из-за кавказской овчарки, загрызшей девочку в Кузбассе
КЕМЕРОВО, 5 фев – РИА Новости. Кавказская овчарка загрызла четырехлетнюю девочку в Беловском муниципальном округе Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
По версии следствия, накануне в поселке Старобачаты 44-летняя женщина взяла с собой знакомую 4-летнюю девочку в один из частных домов, за которым она приглядывала в отсутствие хозяев.
"Находясь на прилегающей к дому территории, женщина, желая поставить чашку в вольер к собакам породы кавказская овчарка, приоткрыла его дверь. В этот момент одна из собак вырвалась и напала на находившуюся поблизости девочку, причинив ей раны. Женщина отнесла девочку домой, где прибывшими работниками скорой медицинской помощи была констатирована смерть ребенка", – сообщает ведомство.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Женщина допрошена. Назначена судебная медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти девочки.
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