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Экс-депутат Рады рассказал, почему затягивается отставка Залужного - РИА Новости, 05.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:27 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/otstavka-1925556989.html
Экс-депутат Рады рассказал, почему затягивается отставка Залужного
Экс-депутат Рады рассказал, почему затягивается отставка Залужного - РИА Новости, 05.02.2024
Экс-депутат Рады рассказал, почему затягивается отставка Залужного
Telegram-канале, что власти страны тянут с отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного намеренно, чтобы переложить на него вину за потерю Авдеевки. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T20:27
2024-02-05T20:27
специальная военная операция на украине
украина
авдеевка
сша
кирилл буданов
игорь мосийчук
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил на видео, опубликованном в его Telegram-канале, что власти страны тянут с отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного намеренно, чтобы переложить на него вину за потерю Авдеевки. Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко ранее сообщал, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Залужного, по словам Шевченко, могут отправить в отставку с поста главкома в ближайшие дни. &quot;Офис (Зеленского - ред.) сознательно тянет с отставкой Залужного, со сменой силового руководства, частично политического руководства страны… Потому что главная цель - Залужный, и они хотят его уволить в выгодный информационный момент… Потеря Авдеевки, не дай бог, окружение вооруженных сил в Авдеевке станут причиной отставки Залужного. Обществу покажут: смотрите, он допустил, он виноват&quot;, - сказал Мосийчук.По словам Мосийчука, "офис Зеленского собирается зачистить военное руководство Украины, всех связанных или имеющих отношение к Залужному генералов и руководителей". По его мнению, также будут уволены начальник Генштаба Сергей Шаптала, начальник национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук, командующий 10-м армейским корпусом Василий Зубанич. Ранее Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного. Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе Главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него". Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщал в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники. США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение, сообщила в конце января Служба внешней разведки России. По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, отмечала СВР РФ.
https://ria.ru/20240205/zaluzhnyy-1925550891.html
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украина, авдеевка, сша, кирилл буданов, игорь мосийчук, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Авдеевка, США, Кирилл Буданов, Игорь Мосийчук, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
Экс-депутат Рады рассказал, почему затягивается отставка Залужного

Мосийчук: отставку Залужного оттягивают, чтобы переложить вину за Авдеевку

© AFP 2024 / GENYA SAVILOVГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AFP 2024 / GENYA SAVILOV
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный . Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил на видео, опубликованном в его Telegram-канале, что власти страны тянут с отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного намеренно, чтобы переложить на него вину за потерю Авдеевки.
Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко ранее сообщал, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Залужного, по словам Шевченко, могут отправить в отставку с поста главкома в ближайшие дни.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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Вчера, 19:38
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"Офис (Зеленского - ред.) сознательно тянет с отставкой Залужного, со сменой силового руководства, частично политического руководства страны… Потому что главная цель - Залужный, и они хотят его уволить в выгодный информационный момент… Потеря Авдеевки, не дай бог, окружение вооруженных сил в Авдеевке станут причиной отставки Залужного. Обществу покажут: смотрите, он допустил, он виноват", - сказал Мосийчук.

По словам Мосийчука, "офис Зеленского собирается зачистить военное руководство Украины, всех связанных или имеющих отношение к Залужному генералов и руководителей". По его мнению, также будут уволены начальник Генштаба Сергей Шаптала, начальник национальной академии сухопутных войск Павел Ткачук, командующий 10-м армейским корпусом Василий Зубанич.
Ранее Зеленский подтвердил, что размышляет о замене главкома ВСУ Залужного.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал Economist в свою очередь утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался. Издание также писало, что действующему главе Главного управления разведки минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали Economist и Financial Times. Указ об увольнении Залужного с должности главкома ВСУ ожидается к концу этой недели, сообщал в четверг телеканал CNN со ссылкой на источники.
США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех украинских чиновников, которые утратили их доверие, в противном случае Вашингтон обещает опубликовать коррупционное досье на его окружение, сообщила в конце января Служба внешней разведки России. По данным спецслужбы, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, которая получала образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом США перешли к формированию на Украине колониальной администрации, отмечала СВР РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Все сложно. Зеленскому раскрыли, что случится после отставки Залужного
Вчера, 15:59
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАвдеевкаСШАКирилл БудановИгорь МосийчукВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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