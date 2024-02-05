https://ria.ru/20240205/otralenie-1925526914.html

В Москве опровергли сообщения о ядовитом "розовом снеге"

В Москве опровергли сообщения о ядовитом "розовом снеге" - РИА Новости, 05.02.2024

В Москве опровергли сообщения о ядовитом "розовом снеге"

Обращений по случаям отравлений собак от якобы ядовитого "розового снега" в государственные ветклиники Москвы и на горячую линию госветслужбы не поступало,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:26

2024-02-05T17:26

2024-02-05T17:29

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Обращений по случаям отравлений собак от якобы ядовитого "розового снега" в государственные ветклиники Москвы и на горячую линию госветслужбы не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета ветеринарии. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в районах Пресня и Измайлово владельцы собак заметили розовые пятна на снегу, которые приняли за отраву для собак. "В государственные ветклиники столицы и на горячую линию госветслужбы обращений по случаям подобных отравлений не поступало", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240111/otravlenie-1920790625.html

москва

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва