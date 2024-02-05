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В Москве опровергли сообщения о ядовитом "розовом снеге" - РИА Новости, 05.02.2024
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17:26 05.02.2024 (обновлено: 17:29 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/otralenie-1925526914.html
В Москве опровергли сообщения о ядовитом "розовом снеге"
В Москве опровергли сообщения о ядовитом "розовом снеге" - РИА Новости, 05.02.2024
В Москве опровергли сообщения о ядовитом "розовом снеге"
Обращений по случаям отравлений собак от якобы ядовитого "розового снега" в государственные ветклиники Москвы и на горячую линию госветслужбы не поступало,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:26
2024-02-05T17:29
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Обращений по случаям отравлений собак от якобы ядовитого "розового снега" в государственные ветклиники Москвы и на горячую линию госветслужбы не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета ветеринарии. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в районах Пресня и Измайлово владельцы собак заметили розовые пятна на снегу, которые приняли за отраву для собак. "В государственные ветклиники столицы и на горячую линию госветслужбы обращений по случаям подобных отравлений не поступало", - рассказали в пресс-службе.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве опровергли сообщения о ядовитом "розовом снеге"

Госветслужбы Москвы не получали обращений по отравлению собак "розовым снегом"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖенщина с собакой в заснеженном Нескучном саду в Москве
Женщина с собакой в заснеженном Нескучном саду в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Женщина с собакой в заснеженном Нескучном саду в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Обращений по случаям отравлений собак от якобы ядовитого "розового снега" в государственные ветклиники Москвы и на горячую линию госветслужбы не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в районах Пресня и Измайлово владельцы собак заметили розовые пятна на снегу, которые приняли за отраву для собак.
"В государственные ветклиники столицы и на горячую линию госветслужбы обращений по случаям подобных отравлений не поступало", - рассказали в пресс-службе.
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