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В Москве опровергли сообщения о ядовитом "розовом снеге"
В Москве опровергли сообщения о ядовитом "розовом снеге" - РИА Новости, 05.02.2024
В Москве опровергли сообщения о ядовитом "розовом снеге"
Обращений по случаям отравлений собак от якобы ядовитого "розового снега" в государственные ветклиники Москвы и на горячую линию госветслужбы не поступало,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:26
2024-02-05T17:26
2024-02-05T17:29
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Обращений по случаям отравлений собак от якобы ядовитого "розового снега" в государственные ветклиники Москвы и на горячую линию госветслужбы не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета ветеринарии. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в районах Пресня и Измайлово владельцы собак заметили розовые пятна на снегу, которые приняли за отраву для собак. "В государственные ветклиники столицы и на горячую линию госветслужбы обращений по случаям подобных отравлений не поступало", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20240111/otravlenie-1920790625.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве опровергли сообщения о ядовитом "розовом снеге"
Госветслужбы Москвы не получали обращений по отравлению собак "розовым снегом"
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Обращений по случаям отравлений собак от якобы ядовитого "розового снега" в государственные ветклиники Москвы и на горячую линию госветслужбы не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в районах Пресня и Измайлово владельцы собак заметили розовые пятна на снегу, которые приняли за отраву для собак.
"В государственные ветклиники столицы и на горячую линию госветслужбы обращений по случаям подобных отравлений не поступало", - рассказали в пресс-службе.
В Минводах массовое отравление собак заинтересовало полицию