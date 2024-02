https://ria.ru/20240205/nuland-1925405427.html

Реальная угроза. СМИ раскрыли причину визита Нуланд в Киев

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине, пишет Asia Times. РИА Новости, 05.02.2024

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине, пишет Asia Times."Почему Нуланд помчалась в Киев? Почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если дела в Киеве были бы плохи. Очевидно, они действительно опасались, что Залужный мог развернуть армию и использовать ее против Зеленского", — говорится в материале.По словам обозревателя, задачей Нуланд было поставить на место и успокоить главкома ВСУ Валерия Залужного, которого президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить из-за неудач на поле боя.Журналист предполагает, что главнокомандующий украинской армией все еще может пойти против Киева.Нуланд прибыла в Киев 31 января для встреч с премьером Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Она уведомила Киев о том, что американские дальнобойные снаряды GLSDB уже находятся в пути на Украину.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.Издание также писало, что действующему главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали The Economist и Financial Times.

