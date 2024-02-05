Рейтинг@Mail.ru
Реальная угроза. СМИ раскрыли причину визита Нуланд в Киев - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 05.02.2024 (обновлено: 15:43 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/nuland-1925405427.html
Реальная угроза. СМИ раскрыли причину визита Нуланд в Киев
Реальная угроза. СМИ раскрыли причину визита Нуланд в Киев - РИА Новости, 05.02.2024
Реальная угроза. СМИ раскрыли причину визита Нуланд в Киев
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине, пишет Asia Times. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T08:54
2024-02-05T15:43
в мире
киев
украина
сша
владимир зеленский
валерий залужный
кирилл буданов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925506583_0:145:3126:1903_1920x0_80_0_0_065fac265c13de5dfc169b27807cf404.jpg
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине, пишет Asia Times.&quot;Почему Нуланд помчалась в Киев? Почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если дела в Киеве были бы плохи. Очевидно, они действительно опасались, что Залужный мог развернуть армию и использовать ее против Зеленского&quot;, — говорится в материале.По словам обозревателя, задачей Нуланд было поставить на место и успокоить главкома ВСУ Валерия Залужного, которого президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить из-за неудач на поле боя.Журналист предполагает, что главнокомандующий украинской армией все еще может пойти против Киева.Нуланд прибыла в Киев 31 января для встреч с премьером Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Она уведомила Киев о том, что американские дальнобойные снаряды GLSDB уже находятся в пути на Украину.Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.Издание также писало, что действующему главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали The Economist и Financial Times.
https://ria.ru/20240131/koshmar-1924562515.html
киев
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925506583_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_fe6f8f89ed877a223cb5f92507c95330.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, валерий залужный, кирилл буданов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, политика
В мире, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Политика
Реальная угроза. СМИ раскрыли причину визита Нуланд в Киев

AT: Нуланд приехала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине

© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKYВиктория Нуланд в Киеве. 31 января 2024
Виктория Нуланд в Киеве. 31 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AFP 2024 / SERGEI SUPINSKY
Виктория Нуланд в Киеве. 31 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд приехала в Киев из-за угрозы военного переворота на Украине, пишет Asia Times.
«

"Почему Нуланд помчалась в Киев? Почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если дела в Киеве были бы плохи. Очевидно, они действительно опасались, что Залужный мог развернуть армию и использовать ее против Зеленского", — говорится в материале.

По словам обозревателя, задачей Нуланд было поставить на место и успокоить главкома ВСУ Валерия Залужного, которого президент Украины Владимир Зеленский планирует уволить из-за неудач на поле боя.
Журналист предполагает, что главнокомандующий украинской армией все еще может пойти против Киева.
Нуланд прибыла в Киев 31 января для встреч с премьером Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Она уведомила Киев о том, что американские дальнобойные снаряды GLSDB уже находятся в пути на Украину.
Ранее британская газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщала, что Зеленский 29 января встречался с Залужным и предлагал ему лишь позицию советника украинских властей после отставки. Журнал The Economist, в свою очередь, утверждал, что Залужному был предложен пост секретаря СНБО Украины, но генерал отказался.
Издание также писало, что действующему главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову предложили должность главкома ВСУ, но он "отказался в последний момент". Журнал со ссылкой на близкого коллегу Буданова утверждает, что тот не хотел занимать эту должность, но "принятие таких решений зависит не от него".
Среди претендентов на место главкома ВСУ также командующий сухопутными войсками Александр Сырский, утверждали The Economist и Financial Times.
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
"Поможет только Бог". Солдат ВСУ рассказал о кошмаре на передовой
31 января, 13:16
 
В миреКиевУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйКирилл БудановВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала