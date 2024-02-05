https://ria.ru/20240205/niderlandy-1925522982.html

СМИ: власти Нидерландов хотят отказаться от Facebook*

СМИ: власти Нидерландов хотят отказаться от Facebook* - РИА Новости, 05.02.2024

СМИ: власти Нидерландов хотят отказаться от Facebook*

Правительство Нидерландов рассматривает возможность полного отказа от Facebook* из-за отсутствия достаточных гарантий безопасности пользовательских данных со... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:00

2024-02-05T17:00

2024-02-05T17:59

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ГААГА, 5 фев — РИА Новости. Правительство Нидерландов рассматривает возможность полного отказа от Facebook* из-за отсутствия достаточных гарантий безопасности пользовательских данных со стороны платформы, пишет газета Telegraaf со ссылкой на источники. "Если Meta* не захочет придерживаться правил, мы будем вынуждены попрощаться с их платформой Facebook*", — заявила газете госсекретарь по вопросам цифровизации при МВД Александра ван Хюффелен. Она напомнила, что правительство уже много лет обеспокоено тем, как Facebook* обрабатывает конфиденциальные данные. По данным издания, правительство королевства готовится к полному запрету на использование соцсети, о чем говорится в официальном меморандуме кабмина. По словам Хюффелен, Управление по защите данных Нидерландов (AP) еще в 2017 году обнаружило, что Facebook* нарушил закон о конфиденциальности данных в двух областях — информировании пользователей и обработке конфиденциальной информации. Позднее Meta* внесла коррективы, но это не помогло решить все проблемы, кроме того, возникли новые. Если Meta* вновь не скорректирует правила конфиденциальности данных пользователей в соответствии с требованиями нидерландских властей, то правительство полностью откажется от соцсети. Ранее власти Нидерландов заявили о намерении запретить госслужащим устанавливать приложение TikTok на рабочие мобильные телефоны, так как, по их мнению, оно может использоваться для шпионажа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230706/kambodzha-1882549108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нидерланды, россия, facebook