https://ria.ru/20240205/niderlandy-1925522982.html
СМИ: власти Нидерландов хотят отказаться от Facebook*
СМИ: власти Нидерландов хотят отказаться от Facebook* - РИА Новости, 05.02.2024
СМИ: власти Нидерландов хотят отказаться от Facebook*
Правительство Нидерландов рассматривает возможность полного отказа от Facebook* из-за отсутствия достаточных гарантий безопасности пользовательских данных со... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:00
2024-02-05T17:00
2024-02-05T17:59
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ГААГА, 5 фев — РИА Новости. Правительство Нидерландов рассматривает возможность полного отказа от Facebook* из-за отсутствия достаточных гарантий безопасности пользовательских данных со стороны платформы, пишет газета Telegraaf со ссылкой на источники. "Если Meta* не захочет придерживаться правил, мы будем вынуждены попрощаться с их платформой Facebook*", — заявила газете госсекретарь по вопросам цифровизации при МВД Александра ван Хюффелен. Она напомнила, что правительство уже много лет обеспокоено тем, как Facebook* обрабатывает конфиденциальные данные. По данным издания, правительство королевства готовится к полному запрету на использование соцсети, о чем говорится в официальном меморандуме кабмина. По словам Хюффелен, Управление по защите данных Нидерландов (AP) еще в 2017 году обнаружило, что Facebook* нарушил закон о конфиденциальности данных в двух областях — информировании пользователей и обработке конфиденциальной информации. Позднее Meta* внесла коррективы, но это не помогло решить все проблемы, кроме того, возникли новые. Если Meta* вновь не скорректирует правила конфиденциальности данных пользователей в соответствии с требованиями нидерландских властей, то правительство полностью откажется от соцсети. Ранее власти Нидерландов заявили о намерении запретить госслужащим устанавливать приложение TikTok на рабочие мобильные телефоны, так как, по их мнению, оно может использоваться для шпионажа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230706/kambodzha-1882549108.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, россия, facebook
В мире, Нидерланды, Россия, Facebook
СМИ: власти Нидерландов хотят отказаться от Facebook*
Telegraaf: власти Нидерландов готовятся к полному отказу от Facebook
ГААГА, 5 фев — РИА Новости.
Правительство Нидерландов рассматривает возможность полного отказа от Facebook* из-за отсутствия достаточных гарантий безопасности пользовательских данных со стороны платформы, пишет газета Telegraaf
со ссылкой на источники.
«
"Если Meta* не захочет придерживаться правил, мы будем вынуждены попрощаться с их платформой Facebook*", — заявила газете госсекретарь по вопросам цифровизации при МВД Александра ван Хюффелен.
Она напомнила, что правительство уже много лет обеспокоено тем, как Facebook* обрабатывает конфиденциальные данные.
По данным издания, правительство королевства готовится к полному запрету на использование соцсети, о чем говорится в официальном меморандуме кабмина.
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По словам Хюффелен, Управление по защите данных Нидерландов (AP) еще в 2017 году обнаружило, что Facebook* нарушил закон о конфиденциальности данных в двух областях — информировании пользователей и обработке конфиденциальной информации. Позднее Meta* внесла коррективы, но это не помогло решить все проблемы, кроме того, возникли новые.
Если Meta* вновь не скорректирует правила конфиденциальности данных пользователей в соответствии с требованиями нидерландских властей, то правительство полностью откажется от соцсети.
Ранее власти Нидерландов заявили о намерении запретить госслужащим устанавливать приложение TikTok на рабочие мобильные телефоны, так как, по их мнению, оно может использоваться для шпионажа.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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