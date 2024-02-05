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Москвичей попросили пересесть на городской транспорт из-за непогоды - РИА Новости, 05.02.2024
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20:40 05.02.2024 (обновлено: 20:55 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/nepogoda-1925558547.html
Москвичей попросили пересесть на городской транспорт из-за непогоды
Москвичей попросили пересесть на городской транспорт из-за непогоды - РИА Новости, 05.02.2024
Москвичей попросили пересесть на городской транспорт из-за непогоды
Москвичей просят пересесть на городской транспорт из-за непогоды, водителям рекомендуют избегать резких маневров, сообщил столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T20:40
2024-02-05T20:55
общество
департамент транспорта г. москвы
москва
погода
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москвичей просят пересесть на городской транспорт из-за непогоды, водителям рекомендуют избегать резких маневров, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале."Синоптики прогнозируют снег до конца дня. Для поездок рекомендуем использовать городской транспорт... Не отвлекайтесь на телефон во время движения, избегайте резких маневров", - говорится в сообщении департамента. Отмечается, что низкие скорости также осложняют движение. Интенсивное движение наблюдается на ТТК, Волоколамском и Дмитровском шоссе.
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общество, департамент транспорта г. москвы, москва, погода
Общество, Департамент транспорта г. Москвы, Москва, Погода
Москвичей попросили пересесть на городской транспорт из-за непогоды

Дептранс попросил москвичей пересесть на городской транспорт из-за снегопада

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПоследствия снегопада в Москве
Последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Последствия снегопада в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москвичей просят пересесть на городской транспорт из-за непогоды, водителям рекомендуют избегать резких маневров, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
«
"Синоптики прогнозируют снег до конца дня. Для поездок рекомендуем использовать городской транспорт... Не отвлекайтесь на телефон во время движения, избегайте резких маневров", - говорится в сообщении департамента.
Отмечается, что низкие скорости также осложняют движение. Интенсивное движение наблюдается на ТТК, Волоколамском и Дмитровском шоссе.
Сильные морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Синоптики предупредили о возвращении в Москву двадцатиградусных морозов
Вчера, 11:45
 
ОбществоДепартамент транспорта г. МосквыМоскваПогода
 
 
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