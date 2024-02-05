https://ria.ru/20240205/nepogoda-1925558547.html

Москвичей попросили пересесть на городской транспорт из-за непогоды

Москвичей попросили пересесть на городской транспорт из-за непогоды - РИА Новости, 05.02.2024

Москвичей попросили пересесть на городской транспорт из-за непогоды

Москвичей просят пересесть на городской транспорт из-за непогоды, водителям рекомендуют избегать резких маневров, сообщил столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T20:40

2024-02-05T20:40

2024-02-05T20:55

общество

департамент транспорта г. москвы

москва

погода

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москвичей просят пересесть на городской транспорт из-за непогоды, водителям рекомендуют избегать резких маневров, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале."Синоптики прогнозируют снег до конца дня. Для поездок рекомендуем использовать городской транспорт... Не отвлекайтесь на телефон во время движения, избегайте резких маневров", - говорится в сообщении департамента. Отмечается, что низкие скорости также осложняют движение. Интенсивное движение наблюдается на ТТК, Волоколамском и Дмитровском шоссе.

https://ria.ru/20240205/morozy-1925445900.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, департамент транспорта г. москвы, москва, погода