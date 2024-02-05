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Москвичей попросили пересесть на городской транспорт из-за непогоды
Москвичей попросили пересесть на городской транспорт из-за непогоды - РИА Новости, 05.02.2024
Москвичей попросили пересесть на городской транспорт из-за непогоды
Москвичей просят пересесть на городской транспорт из-за непогоды, водителям рекомендуют избегать резких маневров, сообщил столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T20:40
2024-02-05T20:40
2024-02-05T20:55
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москвичей просят пересесть на городской транспорт из-за непогоды, водителям рекомендуют избегать резких маневров, сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале."Синоптики прогнозируют снег до конца дня. Для поездок рекомендуем использовать городской транспорт... Не отвлекайтесь на телефон во время движения, избегайте резких маневров", - говорится в сообщении департамента. Отмечается, что низкие скорости также осложняют движение. Интенсивное движение наблюдается на ТТК, Волоколамском и Дмитровском шоссе.
https://ria.ru/20240205/morozy-1925445900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, департамент транспорта г. москвы, москва, погода
Общество, Департамент транспорта г. Москвы, Москва, Погода
Москвичей попросили пересесть на городской транспорт из-за непогоды
Дептранс попросил москвичей пересесть на городской транспорт из-за снегопада