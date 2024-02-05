Рейтинг@Mail.ru
Финляндия отказалась комментировать заявления о тысячах нелегалов из России - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 05.02.2024 (обновлено: 17:26 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/nelegaly-1925526666.html
Финляндия отказалась комментировать заявления о тысячах нелегалов из России
Финляндия отказалась комментировать заявления о тысячах нелегалов из России - РИА Новости, 05.02.2024
Финляндия отказалась комментировать заявления о тысячах нелегалов из России
В пограничной охране Финляндии отказались комментировать, на чем основаны ранее упомянутые выводы касательно "сотен и даже тысяч граждан третьих стран", которые РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:25
2024-02-05T17:26
в мире
россия
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912943620_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ffbac5ef0e6ab62ea9ad0a3238449f65.jpg
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В пограничной охране Финляндии отказались комментировать, на чем основаны ранее упомянутые выводы касательно "сотен и даже тысяч граждан третьих стран", которые намерены пересечь границу Финляндии со стороны России. Ранее в понедельник заместитель начальника пограничной охраны Финляндии Марко Саарекс заявил общественному вещателю Yle, что, по оценкам ведомства, сотни и даже тысячи граждан третьих стран намерены пересечь границу Финляндии со стороны России. Также о "тысячах людей", цель которых – нелегальный въезд в Финляндию заявил в субботу премьер-министр страны Петтери Орпо. "Мы не будем комментировать детали, которые вы запросили. Оценки основаны на информации, полученной из разных источников", – заявили РИА Новости в пограничной охране Финляндии в ответ на вопрос, на чем основаны упомянутые данные. На этой неделе финские власти намерены продлить закрытие границы с Россией. Сроки пока не уточняются. Финские власти 11 января продлили срок закрытия границы с Россией до 11 февраля. Предыдущее решение правительства действовало с 15 декабря до 14 января. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240203/finlyandiya-1925210612.html
https://ria.ru/20240121/khelsinki-1922633954.html
https://ria.ru/20240119/finlyandiya-1922395007.html
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912943620_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_c566e74186a0d92ffce01724bc709bc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия
В мире, Россия, Финляндия
Финляндия отказалась комментировать заявления о тысячах нелегалов из России

Погранслужба Финляндии отказалась объяснять слова о тысячах нелегалов из России

© @KainuunRaja/TwitterЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
© @KainuunRaja/Twitter
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В пограничной охране Финляндии отказались комментировать, на чем основаны ранее упомянутые выводы касательно "сотен и даже тысяч граждан третьих стран", которые намерены пересечь границу Финляндии со стороны России.
Ранее в понедельник заместитель начальника пограничной охраны Финляндии Марко Саарекс заявил общественному вещателю Yle, что, по оценкам ведомства, сотни и даже тысячи граждан третьих стран намерены пересечь границу Финляндии со стороны России. Также о "тысячах людей", цель которых – нелегальный въезд в Финляндию заявил в субботу премьер-министр страны Петтери Орпо.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
МИД раскритиковал идеи о запрете покупки финской недвижимости для россиян
3 февраля, 14:57
"Мы не будем комментировать детали, которые вы запросили. Оценки основаны на информации, полученной из разных источников", – заявили РИА Новости в пограничной охране Финляндии в ответ на вопрос, на чем основаны упомянутые данные.
На этой неделе финские власти намерены продлить закрытие границы с Россией. Сроки пока не уточняются.
Финские власти 11 января продлили срок закрытия границы с Россией до 11 февраля. Предыдущее решение правительства действовало с 15 декабря до 14 января. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.
Протест против закрытия границы с Россией в Хельсинки
В Хельсинки прошла акция протеста против закрытия границ с Россией
21 января, 17:25
Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Вид на Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
"Спим спокойно". Премьер Финляндии развеял миф о российской угрозе
19 января, 17:14
 
В миреРоссияФинляндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала