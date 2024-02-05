https://ria.ru/20240205/nelegaly-1925526666.html

Финляндия отказалась комментировать заявления о тысячах нелегалов из России

Финляндия отказалась комментировать заявления о тысячах нелегалов из России - РИА Новости, 05.02.2024

Финляндия отказалась комментировать заявления о тысячах нелегалов из России

В пограничной охране Финляндии отказались комментировать, на чем основаны ранее упомянутые выводы касательно "сотен и даже тысяч граждан третьих стран", которые РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:25

2024-02-05T17:25

2024-02-05T17:26

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. В пограничной охране Финляндии отказались комментировать, на чем основаны ранее упомянутые выводы касательно "сотен и даже тысяч граждан третьих стран", которые намерены пересечь границу Финляндии со стороны России. Ранее в понедельник заместитель начальника пограничной охраны Финляндии Марко Саарекс заявил общественному вещателю Yle, что, по оценкам ведомства, сотни и даже тысячи граждан третьих стран намерены пересечь границу Финляндии со стороны России. Также о "тысячах людей", цель которых – нелегальный въезд в Финляндию заявил в субботу премьер-министр страны Петтери Орпо. "Мы не будем комментировать детали, которые вы запросили. Оценки основаны на информации, полученной из разных источников", – заявили РИА Новости в пограничной охране Финляндии в ответ на вопрос, на чем основаны упомянутые данные. На этой неделе финские власти намерены продлить закрытие границы с Россией. Сроки пока не уточняются. Финские власти 11 января продлили срок закрытия границы с Россией до 11 февраля. Предыдущее решение правительства действовало с 15 декабря до 14 января. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков также подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240203/finlyandiya-1925210612.html

https://ria.ru/20240121/khelsinki-1922633954.html

https://ria.ru/20240119/finlyandiya-1922395007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, финляндия