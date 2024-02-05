Бывший глава капстроя Севастополя получил три года условно
Экс-глава капстроя Севастополя Гапицонов получил 3 года условно за мошенничество
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Керченский городской суд приговорил бывшего руководителя департамента капитального строительства Севастополя Иллариона Гапицонова к трем годам лишения свободы условно за мошенничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Керченский горсуд признал Гапицонова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), приговор был оглашен еще 18 января.
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"Суд с учётом личности виновного, ряда смягчающих обстоятельств, в том числе в связи с возмещением в полном объёме до возбуждения уголовного дела причинённого потерпевшим ущерба, по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначил Гапицонову наказание в виде трёх лет лишения свободы. Суд изменил категорию преступления по эпизодам хищения денежных средств с тяжкого на преступление средней тяжести, наказание назначено условно с испытательным сроком в один год", - сказали в пресс-службе суда
Гапицонов был освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности, уточнили в суде. В пресс-службе добавили, приговор в законную силу пока не вступил - защита подала апелляционную жалобу.
Дело поступило в суд 20 февраля 2023 года. Подробности дела в суде не сообщили. В СМИ со ссылкой на самого фигуранта дела сообщалось, что оно касалось его деятельности как предпринимателя в Керчи до работы в правительстве Севастополя.
В августе 2022 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о кадровых изменениях в правительстве. Директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов тогда покинул свой пост и стал помощником губернатора. Основным направлением его работы, по словам Развожаева, должно было стать налаживание быта и инфраструктуры в Старобельском (ЛНР) и Мелитопольском (Запорожская область) районах.