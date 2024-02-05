https://ria.ru/20240205/moshennichestvo-1925524063.html

Бывший глава капстроя Севастополя получил три года условно

Бывший глава капстроя Севастополя получил три года условно - РИА Новости, 05.02.2024

Бывший глава капстроя Севастополя получил три года условно

Керченский городской суд приговорил бывшего руководителя департамента капитального строительства Севастополя Иллариона Гапицонова к трем годам лишения свободы... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:06

2024-02-05T17:06

2024-02-05T17:06

происшествия

севастополь

михаил развожаев

керчь

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Керченский городской суд приговорил бывшего руководителя департамента капитального строительства Севастополя Иллариона Гапицонова к трем годам лишения свободы условно за мошенничество, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Керченский горсуд признал Гапицонова виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), приговор был оглашен еще 18 января. "Суд с учётом личности виновного, ряда смягчающих обстоятельств, в том числе в связи с возмещением в полном объёме до возбуждения уголовного дела причинённого потерпевшим ущерба, по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначил Гапицонову наказание в виде трёх лет лишения свободы. Суд изменил категорию преступления по эпизодам хищения денежных средств с тяжкого на преступление средней тяжести, наказание назначено условно с испытательным сроком в один год", - сказали в пресс-службе суда Гапицонов был освобожден от отбывания наказания в связи с истечением срока давности, уточнили в суде. В пресс-службе добавили, приговор в законную силу пока не вступил - защита подала апелляционную жалобу. Дело поступило в суд 20 февраля 2023 года. Подробности дела в суде не сообщили. В СМИ со ссылкой на самого фигуранта дела сообщалось, что оно касалось его деятельности как предпринимателя в Керчи до работы в правительстве Севастополя. В августе 2022 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о кадровых изменениях в правительстве. Директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов тогда покинул свой пост и стал помощником губернатора. Основным направлением его работы, по словам Развожаева, должно было стать налаживание быта и инфраструктуры в Старобельском (ЛНР) и Мелитопольском (Запорожская область) районах.

https://ria.ru/20240128/blogersha-1923939533.html

https://ria.ru/20240117/moshennichestvo-1921925690.html

севастополь

керчь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, севастополь, михаил развожаев, керчь, россия