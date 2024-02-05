https://ria.ru/20240205/moldaviya-1925522307.html

Оппозиция в Молдавии обвинила власти в дискриминации граждан

Оппозиция в Молдавии обвинила власти в дискриминации граждан - РИА Новости, 05.02.2024

Оппозиция в Молдавии обвинила власти в дискриминации граждан

Власти Молдавии продвигают дискриминационную политику в отношении граждан страны, не одобряющих европейский выбор правящей партии "Действие и солидарность"... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:56

2024-02-05T16:56

2024-02-05T16:57

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

майя санду

возрождение

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 5 фев – РИА Новости. Власти Молдавии продвигают дискриминационную политику в отношении граждан страны, не одобряющих европейский выбор правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявила одна из лидеров оппозиционной политсилы "Возрождение" Наталья Параска в своем Telegram-канале. Депутат от ПДС Оазу Нантой 3 февраля заявил, что Гагаузская автономия была лишена налоговых льгот из-за антиевропейских настроений в регионе. По словам парламентария, жители районов, где поддерживают курс ПДС на евроинтеграцию, "остались обделенными и завидуют автономии". "Партия PAS (ПДС - ред.) и президент Майя Санду урезали бюджет Гагаузской автономии на сумму более 130 миллионов леев (7,3 миллиона долларов - ред.) только потому, что жители региона не поддерживают курс на европейскую интеграцию. Такое поразительное по своей наглости заявление сделал депутат от фракции правящей партии Нантой. Невольно вспоминается инаугурационная речь Санду, когда она дала клятвенное обещание быть "президентом для всех". Как оказалось, в категорию "всех граждан" входят лишь те, кто поддерживают европейский вектор и голосуют за PAS. Ждем новых "сюрпризов" от PAS для жителей Кишинева, Бельц, Оргеева, Тараклии, Единец, Унген, Каушан, Окницы, других районов – ведь они тоже не голосовали на последних местных выборах за эту власть", - написала Параска. Она напомнила, что во вторник Конституционный суд планирует вынести вердикт относительно поправок в Налоговый кодекс, ущемляющих финансовую автономию Гагаузии. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу ПДС, в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из бюджета региона. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания Гагаузии Сергей Чимпоеш заявил, что изменения приведут к потере бюджетом автономии 6,8 миллиона долларов. Парламент Гагаузии оспорил законность этих изменений в Конституционном суде. Глава Гагаузии Евгения Гуцул и члены местного парламента 19 января обратились к представителям международных дипмиссий с просьбой оказать "критически важную и необходимую финансовую поддержку для покрытия дефицита бюджета автономии". Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240204/moldaviya-1925370319.html

https://ria.ru/20240202/miting-1925006171.html

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кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, возрождение, таможенный союз