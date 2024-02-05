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В Верховную раду внесли альтернативный законопроект о мобилизации - РИА Новости, 05.02.2024
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21:48 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/mobilizatsiya-1925564310.html
В Верховную раду внесли альтернативный законопроект о мобилизации
В Верховную раду внесли альтернативный законопроект о мобилизации - РИА Новости, 05.02.2024
В Верховную раду внесли альтернативный законопроект о мобилизации
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegrаm-канале, что внес в парламент альтернативный проект закона о мобилизации, согласно... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T21:48
2024-02-05T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
алексей гончаренко
виктория сюмар
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegrаm-канале, что внес в парламент альтернативный проект закона о мобилизации, согласно которому предлагается кроме прочего установить сроки военной службы во время военного положения не больше 18 месяцев. "Зарегистрировал альтернативный законопроект по мобилизации (№10449-3). Основное, что предлагаю изменить: демобилизация через 18 месяцев службы, увольнение - в течение трех месяцев со дня представления рапорта (по желанию) – касается и контрактников, и мобилизованных", - написал Гончаренко.Текса самого законопроекта на сайте Верховной рады пока что нет. Кроме того, Гончаренко предлагает отводить военнослужащих с передовой для восстановления не больше чем после трех месяцев службы на линии фронта. Он отметил, что также предлагается предоставить отсрочку от мобилизации аспирантам всех форм обучения, и тем, кто получает уровень образования выше уже полученного. Гончаренко отметил, что также предлагает предоставить право мобилизоваться по желанию осужденным, освобожденным от отбывания наказания с испытанием или по амнистии, или по акту о помиловании (кроме тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины). При этом отметил, что поддерживает административную ответственность за уклонение от службы и предложил оставить штрафы, которые сейчас действуют. Ранее в понедельник Гончаренко и парламентарий Виктория Сюмар заявили, что комитет Рады по вопросам антикоррупционной политики забраковал новый проект закона о мобилизации, разработанный правительством, поскольку считает, что он "несет коррупционные риски". Подготовленный правительством Украины новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому проекту, военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время военного положения, однако продолжительность срока не указывается. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240205/komandirovka-1925552995.html
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
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в мире, украина, россия, европа, алексей гончаренко, виктория сюмар, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Алексей Гончаренко, Виктория Сюмар, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Верховную раду внесли альтернативный законопроект о мобилизации

Депутат Гончаренко заявил, что внес в Раду альтернативный проект о мобилизации

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegrаm-канале, что внес в парламент альтернативный проект закона о мобилизации, согласно которому предлагается кроме прочего установить сроки военной службы во время военного положения не больше 18 месяцев.
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"Зарегистрировал альтернативный законопроект по мобилизации (№10449-3). Основное, что предлагаю изменить: демобилизация через 18 месяцев службы, увольнение - в течение трех месяцев со дня представления рапорта (по желанию) – касается и контрактников, и мобилизованных", - написал Гончаренко.
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Текса самого законопроекта на сайте Верховной рады пока что нет. Кроме того, Гончаренко предлагает отводить военнослужащих с передовой для восстановления не больше чем после трех месяцев службы на линии фронта. Он отметил, что также предлагается предоставить отсрочку от мобилизации аспирантам всех форм обучения, и тем, кто получает уровень образования выше уже полученного. Гончаренко отметил, что также предлагает предоставить право мобилизоваться по желанию осужденным, освобожденным от отбывания наказания с испытанием или по амнистии, или по акту о помиловании (кроме тех, кто осужден за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины). При этом отметил, что поддерживает административную ответственность за уклонение от службы и предложил оставить штрафы, которые сейчас действуют.
Ранее в понедельник Гончаренко и парламентарий Виктория Сюмар заявили, что комитет Рады по вопросам антикоррупционной политики забраковал новый проект закона о мобилизации, разработанный правительством, поскольку считает, что он "несет коррупционные риски".
Подготовленный правительством Украины новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому проекту, военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время военного положения, однако продолжительность срока не указывается.
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В декабре правительство Украины запретило своим гражданам свободный въезд и пребывание в пограничной зоне. Для того чтобы пребывать в приграничной полосе, теперь необходимо иметь специальное разрешение.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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