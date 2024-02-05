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Депутат Рады рассказал о возможной мобилизации заключенных на Украине - РИА Новости, 05.02.2024
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17:36 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/mobilizatsiya-1925528321.html
Депутат Рады рассказал о возможной мобилизации заключенных на Украине
Депутат Рады рассказал о возможной мобилизации заключенных на Украине - РИА Новости, 05.02.2024
Депутат Рады рассказал о возможной мобилизации заключенных на Украине
Мобилизация заключенных на Украине может стать одним из инструментов пополнения рядов ВСУ, заявил в понедельник заместитель председателя комитета по вопросам... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:36
2024-02-05T17:36
в мире
украина
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Мобилизация заключенных на Украине может стать одним из инструментов пополнения рядов ВСУ, заявил в понедельник заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Егор Чернев. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко 3 февраля заявил, что работает над альтернативным законопроектом о мобилизации, в котором предусмотрит порядок призыва заключенных в ряды ВСУ, по его мнению, это "хорошая возможность" для осуществления ротации военнослужащих. "Вы знаете, моя личная позиция, что это (мобилизация заключенных – ред.) - один из инструментов, который можно применять. Но мы должны понимать, что это, прежде всего, должна быть добровольная мобилизация. Во-вторых, должны быть все же командиры, которые будут соглашаться рекрутировать осужденных и понимать, что с этими они готовы работать, с этими не готовы", – сказал Чернев в интервью агентству "РБК-Украина". Чернев отметил, что у него лично есть командиры, которые готовы брать осужденных в свои подразделения, есть и осужденные, готовые вступить в ряды ВСУ. "У меня лично есть запросы от командиров, которые говорят: "Дайте мне такой ресурс, я знаю, что с ним делать". С другой стороны, есть также обращение от осужденных, отбывающих наказание, которые также говорят о том, что они готовы служить, дайте нам такую возможность. Я думаю, здесь можно найти решение, которое будет устраивать всех", - констатировал замглавы комитета Рады. Замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая заявила 18 января, что минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание. Подготовленный правительством Украины новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому проекту, военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время военного положения, однако продолжительность срока не указывается. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925465925.html
https://ria.ru/20240129/mobilizatsii-1924100901.html
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
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в мире, украина, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Депутат Рады рассказал о возможной мобилизации заключенных на Украине

Чернев: мобилизация заключенных будет одним из инструментов пополнения рядов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Мобилизация заключенных на Украине может стать одним из инструментов пополнения рядов ВСУ, заявил в понедельник заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Егор Чернев.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко 3 февраля заявил, что работает над альтернативным законопроектом о мобилизации, в котором предусмотрит порядок призыва заключенных в ряды ВСУ, по его мнению, это "хорошая возможность" для осуществления ротации военнослужащих.
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"Вы знаете, моя личная позиция, что это (мобилизация заключенных – ред.) - один из инструментов, который можно применять. Но мы должны понимать, что это, прежде всего, должна быть добровольная мобилизация. Во-вторых, должны быть все же командиры, которые будут соглашаться рекрутировать осужденных и понимать, что с этими они готовы работать, с этими не готовы", – сказал Чернев в интервью агентству "РБК-Украина".
Чернев отметил, что у него лично есть командиры, которые готовы брать осужденных в свои подразделения, есть и осужденные, готовые вступить в ряды ВСУ.
«
"У меня лично есть запросы от командиров, которые говорят: "Дайте мне такой ресурс, я знаю, что с ним делать". С другой стороны, есть также обращение от осужденных, отбывающих наказание, которые также говорят о том, что они готовы служить, дайте нам такую возможность. Я думаю, здесь можно найти решение, которое будет устраивать всех", - констатировал замглавы комитета Рады.
Замминистра юстиции Украины Елена Высоцкая заявила 18 января, что минюст направил в парламент предложения изменений в законодательство о мобилизации, которыми предлагает официально разрешить забирать в армию судимых граждан. По ее утверждению, сейчас украинское законодательство запрещает привлекать в ряды ВСУ находящихся в тюрьмах осужденных и уже отбывших наказание.
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Подготовленный правительством Украины новый законопроект о мобилизации был внесен в Верховную раду 30 января. Украинские СМИ сообщили, что, согласно этому проекту, военнообязанные на Украине должны будут явиться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней. Кроме того, как сообщало украинское минобороны, проект не предполагает призыва инвалидов и оставляет без изменений право переезжать без разрешения военкомата. Согласно опубликованным ведомством данным, законопроект четко определяет срок службы мобилизованных во время военного положения, однако продолжительность срока не указывается.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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