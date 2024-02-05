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Пасечник подтвердил смерть министра ЧС ЛНР при обстреле Лисичанска - РИА Новости, 05.02.2024
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13:12 05.02.2024 (обновлено: 13:33 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/ministr-1925470026.html
Пасечник подтвердил смерть министра ЧС ЛНР при обстреле Лисичанска
Пасечник подтвердил смерть министра ЧС ЛНР при обстреле Лисичанска - РИА Новости, 05.02.2024
Пасечник подтвердил смерть министра ЧС ЛНР при обстреле Лисичанска
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале подтвердил гибель министра чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексея Потелещенко при ударе... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:12
2024-02-05T13:33
луганская народная республика
лисичанск
вооруженные силы украины
удар всу по пекарне в лисичанске
происшествия
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ЛУГАНСК, 5 фев - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале подтвердил гибель министра чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексея Потелещенко при ударе ВСУ по Лисичанску.Ранее о гибели Потелещенко сообщал РИА Новости источник в силовых структурах."Во время жестокого обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики, полковник Алексей Александрович Потелещенко", - написал Пасечник.Он назвал его "мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа", сообщил, что Потелещенко защищал ЛНР в рядах народной милиции, затем работал в министерстве чрезвычайных ситуаций, в течение года возглавлял Лисичанский государственный пожарно-спасательный отряд."Знал Алексея Потелещенко лично как профессионала высокого класса. Его призванием было помогать другим, спасать чужие жизни, забывая об опасности, рисках и усталости. Для многих жителей республики он стал образцом мужественности и самоотдачи. А для коллег – решительным и волевым командиром, которому можно было полностью доверять в любых обстоятельствах", - отметил Пасечник.Глава ЛНР выразил соболезнования родным и близким погибшего."Мы обязательно отомстим врагу и за его гибель, и за смерти всех тех, кто стали жертвами бесчеловечного обстрела Лисичанска!" - написал Пасечник.Ранее глава ЛНР заявил, что в минувшую субботу в результате обстрела ВСУ была разрушена пекарня в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек.
https://ria.ru/20240204/soboleznovaniya-1925330006.html
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925454330.html
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луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия
Луганская Народная Республика, Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Происшествия
Пасечник подтвердил смерть министра ЧС ЛНР при обстреле Лисичанска

Пасечник подтвердил смерть министра ЧС ЛНР Потелещенко при обстреле Лисичанска

© Фото : RT/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : RT/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 фев - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале подтвердил гибель министра чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексея Потелещенко при ударе ВСУ по Лисичанску.
Ранее о гибели Потелещенко сообщал РИА Новости источник в силовых структурах.
"Во время жестокого обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики, полковник Алексей Александрович Потелещенко", - написал Пасечник.
Он назвал его "мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа", сообщил, что Потелещенко защищал ЛНР в рядах народной милиции, затем работал в министерстве чрезвычайных ситуаций, в течение года возглавлял Лисичанский государственный пожарно-спасательный отряд.
"Знал Алексея Потелещенко лично как профессионала высокого класса. Его призванием было помогать другим, спасать чужие жизни, забывая об опасности, рисках и усталости. Для многих жителей республики он стал образцом мужественности и самоотдачи. А для коллег – решительным и волевым командиром, которому можно было полностью доверять в любых обстоятельствах", - отметил Пасечник.
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"Мы обязательно отомстим врагу и за его гибель, и за смерти всех тех, кто стали жертвами бесчеловечного обстрела Лисичанска!" - написал Пасечник.
Ранее глава ЛНР заявил, что в минувшую субботу в результате обстрела ВСУ была разрушена пекарня в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек.
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