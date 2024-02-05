https://ria.ru/20240205/ministr-1925470026.html

Пасечник подтвердил смерть министра ЧС ЛНР при обстреле Лисичанска

Пасечник подтвердил смерть министра ЧС ЛНР при обстреле Лисичанска - РИА Новости, 05.02.2024

Пасечник подтвердил смерть министра ЧС ЛНР при обстреле Лисичанска

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале подтвердил гибель министра чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексея Потелещенко при ударе... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:12

2024-02-05T13:12

2024-02-05T13:33

луганская народная республика

лисичанск

вооруженные силы украины

удар всу по пекарне в лисичанске

происшествия

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ЛУГАНСК, 5 фев - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своем телеграм-канале подтвердил гибель министра чрезвычайных ситуаций ЛНР Алексея Потелещенко при ударе ВСУ по Лисичанску.Ранее о гибели Потелещенко сообщал РИА Новости источник в силовых структурах."Во время жестокого обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики, полковник Алексей Александрович Потелещенко", - написал Пасечник.Он назвал его "мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа", сообщил, что Потелещенко защищал ЛНР в рядах народной милиции, затем работал в министерстве чрезвычайных ситуаций, в течение года возглавлял Лисичанский государственный пожарно-спасательный отряд."Знал Алексея Потелещенко лично как профессионала высокого класса. Его призванием было помогать другим, спасать чужие жизни, забывая об опасности, рисках и усталости. Для многих жителей республики он стал образцом мужественности и самоотдачи. А для коллег – решительным и волевым командиром, которому можно было полностью доверять в любых обстоятельствах", - отметил Пасечник.Глава ЛНР выразил соболезнования родным и близким погибшего."Мы обязательно отомстим врагу и за его гибель, и за смерти всех тех, кто стали жертвами бесчеловечного обстрела Лисичанска!" - написал Пасечник.Ранее глава ЛНР заявил, что в минувшую субботу в результате обстрела ВСУ была разрушена пекарня в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек.

https://ria.ru/20240204/soboleznovaniya-1925330006.html

https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925454330.html

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лисичанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины, удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия