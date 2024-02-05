https://ria.ru/20240205/kuzbass-1925476460.html

Цивилев: 100 сельских педагогов Кузбасса получат по 1 млн руб

Цивилев: 100 сельских педагогов Кузбасса получат по 1 млн руб - РИА Новости, 05.02.2024

Цивилев: 100 сельских педагогов Кузбасса получат по 1 млн руб

Сто сельских педагогов Кузбасса получат по 1 миллиону рублей единовременной выплаты, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:42

2024-02-05T13:42

2024-02-05T13:42

кемеровская область

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 5 фев – РИА Новости. Сто сельских педагогов Кузбасса получат по 1 миллиону рублей единовременной выплаты, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Сельский учитель" — новая мера поддержки, которая предусматривает единовременную выплату 1 миллиона рублей педагогам, трудоустроившимся в школы сельских (рабочих) поселков или городов с численностью населения до 50 тысяч человек. На сегодняшний день министерство образования региона предлагает 100 вакантных должностей в разных сельских округах", – говорится в сообщении. "По примеру программы "Земский фельдшер", которую успешно реализуем в регионе, мы одними из первых в стране вводим новую меру поддержки "Сельский учитель". Президент страны Владимир Путин поддержал инициативу по финансовой поддержке специалистов образования, культуры и других сфер деятельности, которые переезжают на работу в сельскую местность. На привлечение педагогов в села в бюджете региона на этот год заложено 100 миллионов рублей, то есть планируем трудоустроить 100 специалистов", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. По инициативе губернатора парламентарии региона внесли в прошлом году изменения в региональный закон об образовании, в рамках которого предусмотрена единовременная выплата 1 миллиона рублей сельским педагогам. Основные условия получения средств — учитель должен отработать в выбранной школе в течение пяти лет при учебной нагрузке не менее 18 часов в неделю. Кроме того, участниками проекта не могут быть учителя, имеющие обязательства по договору о целевом обучении и получатели единовременной компенсационной выплаты по федеральной программе "Земский учитель".

https://ria.ru/20240201/koridor-1924699060.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кемеровская область, сергей цивилев