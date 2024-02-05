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На Ставрополье предложили продлить эксперимент по взиманию курортного сбора - РИА Новости, 05.02.2024
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Туризм
 
14:56 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/kurortnyysbor-1925493321.html
На Ставрополье предложили продлить эксперимент по взиманию курортного сбора
На Ставрополье предложили продлить эксперимент по взиманию курортного сбора - РИА Новости, 05.02.2024
На Ставрополье предложили продлить эксперимент по взиманию курортного сбора
Дума Ставропольского края выступила с инициативой продлить эксперимент по взиманию курортного сбора в регионе ещё на 5 лет, сообщила пресс-служба думы. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:56
2024-02-05T14:56
туризм
ставропольский край
ессентуки
железноводск
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ПЯТИГОРСК, 5 фев – РИА Новости. Дума Ставропольского края выступила с инициативой продлить эксперимент по взиманию курортного сбора в регионе ещё на 5 лет, сообщила пресс-служба думы. Согласно действующему законодательству, эксперимент продолжается до 31 декабря 2024 года. "Краевые законодатели предлагают продлить эксперимент по взиманию курортного сбора еще на пять лет – до 31 декабря 2029 года", – сказал председатель краевой думы Николай Великдань, чьи слова приводятся в сообщении. Отмечается, что в настоящий момент законодательная инициатива думы Ставрополья уже поддержана участниками эксперимента – органами местного самоуправления Ессентуков, Железноводска, Кисловодска, Пятигорска и Минераловодского муниципального округа. "Также проект федерального закона будет направлен в законодательные органы субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать законодательную инициативу думы Ставропольского края", – добавили в пресс-службе. В Ставропольском крае курортный сбор взимается на территории городов-курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, а также в Минераловодском муниципальном округе. Курортный сбор в регионе составляет 100 рублей в сутки. В рамках федерального закона от его уплаты освобождены 19 льготных категорий граждан. Кроме того, от курортного сбора освобождены все жители Ставропольского края. С 2018 года благодаря курортному сбору в бюджет Ставрополья поступило свыше 1,8 миллиарда рублей, на эти средства в крае реализовано более 80 мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту курортных объектов. Плательщиками курортного сбора стали более 2,9 миллиона отдыхающих.
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ставропольский край, ессентуки, железноводск
Туризм, Ставропольский край, Ессентуки, Железноводск
На Ставрополье предложили продлить эксперимент по взиманию курортного сбора

Дума Ставрополья предложила продлить эксперимент по взиманию курортного сбора

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 5 фев – РИА Новости. Дума Ставропольского края выступила с инициативой продлить эксперимент по взиманию курортного сбора в регионе ещё на 5 лет, сообщила пресс-служба думы.
Согласно действующему законодательству, эксперимент продолжается до 31 декабря 2024 года.
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"Краевые законодатели предлагают продлить эксперимент по взиманию курортного сбора еще на пять лет – до 31 декабря 2029 года", – сказал председатель краевой думы Николай Великдань, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент законодательная инициатива думы Ставрополья уже поддержана участниками эксперимента – органами местного самоуправления Ессентуков, Железноводска, Кисловодска, Пятигорска и Минераловодского муниципального округа.
"Также проект федерального закона будет направлен в законодательные органы субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать законодательную инициативу думы Ставропольского края", – добавили в пресс-службе.
В Ставропольском крае курортный сбор взимается на территории городов-курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, а также в Минераловодском муниципальном округе. Курортный сбор в регионе составляет 100 рублей в сутки. В рамках федерального закона от его уплаты освобождены 19 льготных категорий граждан. Кроме того, от курортного сбора освобождены все жители Ставропольского края.
С 2018 года благодаря курортному сбору в бюджет Ставрополья поступило свыше 1,8 миллиарда рублей, на эти средства в крае реализовано более 80 мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту курортных объектов. Плательщиками курортного сбора стали более 2,9 миллиона отдыхающих.
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