https://ria.ru/20240205/kurortnyysbor-1925493321.html

На Ставрополье предложили продлить эксперимент по взиманию курортного сбора

На Ставрополье предложили продлить эксперимент по взиманию курортного сбора - РИА Новости, 05.02.2024

На Ставрополье предложили продлить эксперимент по взиманию курортного сбора

Дума Ставропольского края выступила с инициативой продлить эксперимент по взиманию курортного сбора в регионе ещё на 5 лет, сообщила пресс-служба думы. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:56

2024-02-05T14:56

2024-02-05T14:56

туризм

ставропольский край

ессентуки

железноводск

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ПЯТИГОРСК, 5 фев – РИА Новости. Дума Ставропольского края выступила с инициативой продлить эксперимент по взиманию курортного сбора в регионе ещё на 5 лет, сообщила пресс-служба думы. Согласно действующему законодательству, эксперимент продолжается до 31 декабря 2024 года. "Краевые законодатели предлагают продлить эксперимент по взиманию курортного сбора еще на пять лет – до 31 декабря 2029 года", – сказал председатель краевой думы Николай Великдань, чьи слова приводятся в сообщении. Отмечается, что в настоящий момент законодательная инициатива думы Ставрополья уже поддержана участниками эксперимента – органами местного самоуправления Ессентуков, Железноводска, Кисловодска, Пятигорска и Минераловодского муниципального округа. "Также проект федерального закона будет направлен в законодательные органы субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать законодательную инициативу думы Ставропольского края", – добавили в пресс-службе. В Ставропольском крае курортный сбор взимается на территории городов-курортов Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, а также в Минераловодском муниципальном округе. Курортный сбор в регионе составляет 100 рублей в сутки. В рамках федерального закона от его уплаты освобождены 19 льготных категорий граждан. Кроме того, от курортного сбора освобождены все жители Ставропольского края. С 2018 года благодаря курортному сбору в бюджет Ставрополья поступило свыше 1,8 миллиарда рублей, на эти средства в крае реализовано более 80 мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту курортных объектов. Плательщиками курортного сбора стали более 2,9 миллиона отдыхающих.

https://ria.ru/20230809/sbor-1889136152.html

ставропольский край

ессентуки

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ставропольский край, ессентуки, железноводск