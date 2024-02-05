https://ria.ru/20240205/kudryashov-1925486222.html

Экс-главу правительства Самарской области этапировали в Москву

Экс-главу правительства Самарской области этапировали в Москву - РИА Новости, 05.02.2024

Экс-главу правительства Самарской области этапировали в Москву

Бывший глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов, который является фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, этапирован в Москву, сообщил... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:27

2024-02-05T14:27

2024-02-05T14:27

происшествия

самарская область

москва

самара

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САМАРА, 5 фев - РИА Новости. Бывший глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов, который является фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, этапирован в Москву, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Второго февраля его этапировали в Москву", - сказал собеседник агентства. Кудряшов арестован до марта по уголовному делу о превышении должностных полномочий при строительстве станции метро "Театральная". По версии следствия, Кудряшов, зная о дефиците регионального бюджета и об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство метро, в 2022-2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиарда рублей. Экс-глава областного правительства действовал в интересах фирмы "Волгатрансстрой", которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро, полагают в региональном МВД. Кудряшов отрицал нанесение ущерба областному бюджету на сумму 3,5 миллиарда рублей, так как средства якобы не были перечислены из регионального резервного фонда в компанию "Волгатрансстрой", строившую станцию метро "Театральная" в Самаре. Кроме того, он считает, что конкурс на определение подрядчика для возведения метро проводился без нарушений федерального закона о госконтрактах.

https://ria.ru/20240125/prigovor-1923435718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, самарская область, москва, самара