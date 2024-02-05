https://ria.ru/20240205/kudryashov-1925486222.html
Экс-главу правительства Самарской области этапировали в Москву
Экс-главу правительства Самарской области этапировали в Москву - РИА Новости, 05.02.2024
Экс-главу правительства Самарской области этапировали в Москву
Бывший глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов, который является фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, этапирован в Москву, сообщил... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:27
2024-02-05T14:27
2024-02-05T14:27
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САМАРА, 5 фев - РИА Новости. Бывший глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов, который является фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, этапирован в Москву, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Второго февраля его этапировали в Москву", - сказал собеседник агентства. Кудряшов арестован до марта по уголовному делу о превышении должностных полномочий при строительстве станции метро "Театральная". По версии следствия, Кудряшов, зная о дефиците регионального бюджета и об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство метро, в 2022-2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиарда рублей. Экс-глава областного правительства действовал в интересах фирмы "Волгатрансстрой", которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро, полагают в региональном МВД. Кудряшов отрицал нанесение ущерба областному бюджету на сумму 3,5 миллиарда рублей, так как средства якобы не были перечислены из регионального резервного фонда в компанию "Волгатрансстрой", строившую станцию метро "Театральная" в Самаре. Кроме того, он считает, что конкурс на определение подрядчика для возведения метро проводился без нарушений федерального закона о госконтрактах.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, самарская область, москва, самара
Происшествия, Самарская область, Москва, Самара
Экс-главу правительства Самарской области этапировали в Москву
Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова этапировали в Москву
САМАРА, 5 фев - РИА Новости. Бывший глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов, который является фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, этапирован в Москву, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Второго февраля его этапировали в Москву", - сказал собеседник агентства.
Кудряшов арестован до марта по уголовному делу о превышении должностных полномочий при строительстве станции метро "Театральная". По версии следствия, Кудряшов, зная о дефиците регионального бюджета и об отсутствии дополнительных источников финансирования на строительство метро, в 2022-2023 годах сфабриковал увеличение предельной стоимости строительства станции до 18,4 миллиарда рублей. Экс-глава областного правительства действовал в интересах фирмы "Волгатрансстрой", которая позже победила в фиктивном конкурсе на возведение станции метро, полагают в региональном МВД.
Кудряшов отрицал нанесение ущерба областному бюджету на сумму 3,5 миллиарда рублей, так как средства якобы не были перечислены из регионального резервного фонда в компанию "Волгатрансстрой", строившую станцию метро "Театральная" в Самаре
. Кроме того, он считает, что конкурс на определение подрядчика для возведения метро проводился без нарушений федерального закона о госконтрактах.
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