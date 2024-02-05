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Дегтярев: в Хабаровском крае организуют конкурс педагогических династий - РИА Новости, 05.02.2024
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Хабаровский край
Хабаровский край
 
11:23 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/konkurs-1925439259.html
Дегтярев: в Хабаровском крае организуют конкурс педагогических династий
Дегтярев: в Хабаровском крае организуют конкурс педагогических династий - РИА Новости, 05.02.2024
Дегтярев: в Хабаровском крае организуют конкурс педагогических династий
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил организовать в этом году смотр-конкурс для педагогических династий. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:23
2024-02-05T11:23
хабаровский край
хабаровский край
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил организовать в этом году смотр-конкурс для педагогических династий. Прошедший год указом президента России Владимира Путина был объявлен Годом педагога и наставника. Глава региона сообщил, что в приемную кампанию-2023 число абитуриентов в профильных вузах и колледжах выросло в более чем 1,5 раза: с 4,1 до 6,3 тысячи. В топ-специальностей вошли "учитель английского языка" и "учитель истории": 9-10 желающих на место. А конкурс в Хабаровский педколледж - шесть человек на место. В школы края пришло 400 дипломированных молодых специалистов. "Поручение министерству образования и науки края на 2024-й – обеспечить преемственность Года педагога и наставника и Года семьи: организовать конкурс для педагогических династий", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Кроме того, губернатор напомнил на прошедшем в понедельник заседании президиума краевого правительства, что День учителя в Хабаровском крае в прошлом году "отметили масштабно". Пригласили педагогов в Хабаровск, лучших наградили, дали возможность культурно отдохнуть: в музеях, филармонии, театрах. "И мы продолжим эту практику в 2024 году и сделаем традицией", - указал Дегтярев. По данным министра образования и науки региона Виктории Хлебниковой, всего в Год педагога и наставника в крае состоялось свыше 150 крупномасштабных событий, в них приняли участие более 15 тысяч представителей сферы образования. Учреждены и присвоены почетные звания "Заслуженный учитель Хабаровского края" и "Народный учитель Хабаровского края". Для содействия профессиональному росту и выявления лучших практик в регионе проведены 52 конкурса профмастерства для опытных и будущих педагогов, управленцев. Их лидеры достойно представили субъект на уровне страны. Шестнадцать педагогов стали победителями и финалистами престижных всероссийских конкурсов "Педагогический дебют", "За нравственный подвиг учителя", "Учитель года", "Педагог-психолог", "Лучший учитель родного языка и родной литературы", "Воспитатели России", "Сердце отдаю детям", "Флагманы образования". Как уточняет правительство региона, в этом году ожидается прибытие 24 "земских учителей".
https://ria.ru/20231225/khabarovsk-1917884591.html
https://ria.ru/20231222/melioratsiya-1917386715.html
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хабаровский край, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровский край, Михаил Дегтярев

Дегтярев: в Хабаровском крае организуют конкурс педагогических династий

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил организовать в этом году смотр-конкурс для педагогических династий.
Прошедший год указом президента России Владимира Путина был объявлен Годом педагога и наставника. Глава региона сообщил, что в приемную кампанию-2023 число абитуриентов в профильных вузах и колледжах выросло в более чем 1,5 раза: с 4,1 до 6,3 тысячи. В топ-специальностей вошли "учитель английского языка" и "учитель истории": 9-10 желающих на место. А конкурс в Хабаровский педколледж - шесть человек на место. В школы края пришло 400 дипломированных молодых специалистов.
"Поручение министерству образования и науки края на 2024-й – обеспечить преемственность Года педагога и наставника и Года семьи: организовать конкурс для педагогических династий", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Кроме того, губернатор напомнил на прошедшем в понедельник заседании президиума краевого правительства, что День учителя в Хабаровском крае в прошлом году "отметили масштабно". Пригласили педагогов в Хабаровск, лучших наградили, дали возможность культурно отдохнуть: в музеях, филармонии, театрах. "И мы продолжим эту практику в 2024 году и сделаем традицией", - указал Дегтярев.
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По данным министра образования и науки региона Виктории Хлебниковой, всего в Год педагога и наставника в крае состоялось свыше 150 крупномасштабных событий, в них приняли участие более 15 тысяч представителей сферы образования. Учреждены и присвоены почетные звания "Заслуженный учитель Хабаровского края" и "Народный учитель Хабаровского края". Для содействия профессиональному росту и выявления лучших практик в регионе проведены 52 конкурса профмастерства для опытных и будущих педагогов, управленцев. Их лидеры достойно представили субъект на уровне страны. Шестнадцать педагогов стали победителями и финалистами престижных всероссийских конкурсов "Педагогический дебют", "За нравственный подвиг учителя", "Учитель года", "Педагог-психолог", "Лучший учитель родного языка и родной литературы", "Воспитатели России", "Сердце отдаю детям", "Флагманы образования".
Как уточняет правительство региона, в этом году ожидается прибытие 24 "земских учителей".
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