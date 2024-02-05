https://ria.ru/20240205/konkurs-1925439259.html

Дегтярев: в Хабаровском крае организуют конкурс педагогических династий

Дегтярев: в Хабаровском крае организуют конкурс педагогических династий - РИА Новости, 05.02.2024

Дегтярев: в Хабаровском крае организуют конкурс педагогических династий

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил организовать в этом году смотр-конкурс для педагогических династий. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:23

2024-02-05T11:23

2024-02-05T11:23

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

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ХАБАРОВСК, 5 фев - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил организовать в этом году смотр-конкурс для педагогических династий. Прошедший год указом президента России Владимира Путина был объявлен Годом педагога и наставника. Глава региона сообщил, что в приемную кампанию-2023 число абитуриентов в профильных вузах и колледжах выросло в более чем 1,5 раза: с 4,1 до 6,3 тысячи. В топ-специальностей вошли "учитель английского языка" и "учитель истории": 9-10 желающих на место. А конкурс в Хабаровский педколледж - шесть человек на место. В школы края пришло 400 дипломированных молодых специалистов. "Поручение министерству образования и науки края на 2024-й – обеспечить преемственность Года педагога и наставника и Года семьи: организовать конкурс для педагогических династий", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Кроме того, губернатор напомнил на прошедшем в понедельник заседании президиума краевого правительства, что День учителя в Хабаровском крае в прошлом году "отметили масштабно". Пригласили педагогов в Хабаровск, лучших наградили, дали возможность культурно отдохнуть: в музеях, филармонии, театрах. "И мы продолжим эту практику в 2024 году и сделаем традицией", - указал Дегтярев. По данным министра образования и науки региона Виктории Хлебниковой, всего в Год педагога и наставника в крае состоялось свыше 150 крупномасштабных событий, в них приняли участие более 15 тысяч представителей сферы образования. Учреждены и присвоены почетные звания "Заслуженный учитель Хабаровского края" и "Народный учитель Хабаровского края". Для содействия профессиональному росту и выявления лучших практик в регионе проведены 52 конкурса профмастерства для опытных и будущих педагогов, управленцев. Их лидеры достойно представили субъект на уровне страны. Шестнадцать педагогов стали победителями и финалистами престижных всероссийских конкурсов "Педагогический дебют", "За нравственный подвиг учителя", "Учитель года", "Педагог-психолог", "Лучший учитель родного языка и родной литературы", "Воспитатели России", "Сердце отдаю детям", "Флагманы образования". Как уточняет правительство региона, в этом году ожидается прибытие 24 "земских учителей".

https://ria.ru/20231225/khabarovsk-1917884591.html

https://ria.ru/20231222/melioratsiya-1917386715.html

хабаровский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

хабаровский край, михаил дегтярев