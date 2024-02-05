https://ria.ru/20240205/khischenie-1925544321.html

В Калининграде экс-полицейских осудили за хищение на 85 миллионов рублей

В Калининграде экс-полицейских осудили за хищение на 85 миллионов рублей - РИА Новости, 05.02.2024

В Калининграде экс-полицейских осудили за хищение на 85 миллионов рублей

Суд в Калининграде вынес приговор бывшим полицейским, которые вывезли на подконтрольные им склады табачную продукцию, изъятую в ходе расследования уголовного... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T18:55

2024-02-05T18:55

2024-02-05T18:55

происшествия

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 5 фев, - РИА Новости. Суд в Калининграде вынес приговор бывшим полицейским, которые вывезли на подконтрольные им склады табачную продукцию, изъятую в ходе расследования уголовного дела на общую сумму 85,8 миллиона рублей, сообщает в своем Telegram-канале областной суд. Судом установлено, что полицейские обманули сотрудников предварительного следствия, создав видимость законности перемещения сигарет (производство следственных действий) и похитили таким образом больше 7,5 тысяч пачек, в полицию пожаловалась владелец предприятия, когда узнала, что сигареты появились в продаже. "С учетом роли каждого в совершенных преступления подсудимым назначено наказание: З. - семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах полиции... Д. - пять лет и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах полиции Ш. - три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима Р. - в виде ограничения свободы на срок один год", - говорится в сообщении. Отмечено, что все осужденные лишены званий сотрудников полиции.

https://ria.ru/20240130/vymogatelstvo-1924400685.html

калининград

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происшествия, калининград