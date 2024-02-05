https://ria.ru/20240205/khersonskoe-1925490787.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.02.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля, сообщило в понедельник... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:43

2024-02-05T14:43

2024-02-05T14:53

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Токаревка и Золотая балка Херсонской области. Потери противника составили до 25 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925492647.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность