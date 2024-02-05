https://ria.ru/20240205/khersonskoe-1925490787.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля, сообщило в понедельник... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:43
2024-02-05T14:43
2024-02-05T14:53
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Токаревка и Золотая балка Херсонской области. Потери противника составили до 25 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925492647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 25 военных