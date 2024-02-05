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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.02.2024
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14:43 05.02.2024 (обновлено: 14:53 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/khersonskoe-1925490787.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.02.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля, сообщило в понедельник... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:43
2024-02-05T14:53
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля, сообщило в понедельник Минобороны РФ."На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Токаревка и Золотая балка Херсонской области. Потери противника составили до 25 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 25 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение суток до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На херсонском направлении нанесено поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Токаревка и Золотая балка Херсонской области. Потери противника составили до 25 военнослужащих и два автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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